80 مليار دولار تحويلات العمالة الوافدة بالخليج في 2012

كشف وزير العمل الإماراتي صقر غباش أن إجمالي تحويلات العمالة الوافدة في الإمارات بلغ خلال العام الماضي 2012 حوالي 70.5 مليار درهم (19.2 مليار دولار)، بنسبة 24% من إجمالي التحويلات النقدية التي أجراها العمال في دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت 80 مليار دولار خلال عام 2012.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها وزير العمل نيابة عن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر "أثر انتقال العمالة في التنمية المستدامة"، الذي بدأت جلساته أمس في مقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فقد أكد الشيخ منصور حرص الإمارات على توفير ظروف العمل والحياة الكريمة للوافدين، وبذل الجهود كافة للتعامل مع أي مشكلات تواجِهُ العمالة المقيمة، بما في ذلك وضع وتطبيق استراتيجية وخطة عمل صارمة لتوفير وكفالة حقوق العمالة الوافدة بالدولة، تحت إشراف وزارة العمل، وبتوجيهات القيادة الحكيمة في الدولة.

وأشار إلى أن الإمارات، وبرغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تمكّنت خلال السنوات من 2009 إلى 2012، من توفير فرص عمل بمعدل سنوي قارب المليون فرصة، استفاد منها الوافدون، ما أسهم في التخفيف من حدة البطالة المتفاقمة على الصعيد الإقليمي.