إغلاق 96 مطعماً ومصادرة أغذية "غير صالحة" بالرياض

لم تهادن أمانة منطقة الرياض في السعودية في حملتها الرقابية أي مطعم "مخالف"، إنما قامت بضربة موجهة للكثير من أصحاب المطاعم المخالفين، وهي بمثابة رسالة "شديدة اللهجة" لبقية المطاعم في العاصمة الرياض.

وبحسب صحيفة "الرياض"، واصلت الحملة الرقابية حملاتها المكثفة لليوم الثاني على التوالي على (المطاعم والبوفيهات والباعة الجائلين غير السعوديين) في كافة أحياء العاصمة الرياض، لتشديد الرقابة الصحية الآمنة على تلك الأماكن، وللتأكد من سلامة الأغذية المقدمة لسكان العاصمة ولمنع المخالفات الصحية.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 96 مطعماً وبوفيهاً متنوعاً في عدد من الأحياء، بينها مطاعم شهيرة جداً، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظافة العامة داخل المطابخ، وتنوعت أعداد مخالفات الإغلاق من حي إلى آخر، كما تم إيقاف البائعين الجائلين غير السعوديين المخالفين لأنظمة البيع ومصادرة بضائعهم واحتجاز بعض السيارات، وتم إصدار مخالفات مالية عليهم، بالإضافة إلى التعهد بعدم معاودة مزاولة النشاط وتشويه المنظر العام لشوارع العاصمة.

وتمت أيضاً مصادرة كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في المطاعم المخالفة التي أغلقت، والتي تم إشعارها ومصادرة بضائعهم.