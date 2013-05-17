أبوظبي تدشن "موقفاً للسيارات" بكلفة 100 مليون درهم

قامت دائرة النقل في أبوظبي، بالتعاون مع بلدية مدينة العين، بتدشين أول موقف متعدد الطوابق تحت الأرض في وسط مدينة العين بطاقة استيعابية تصل إلى ‬424 مركبة بكلفة ‬100 مليون درهم، يتألف من طابقين بمساحة إجمالية تبلغ ‬9000 متر مربع، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

ويعتبر هذا المبنى من أكبر المباني في الإمارات بهذه الكلفة. ويقع مبنى المواقف الجديد في شارع زايد بن سلطان، الذي يعد أحد الأماكن الحيوية وسط مدينة العين، بفضل وجود بعض المعالم السياحية المهمة، مثل واحة النخيل، ومتحف العين الوطني، وقلعة المربعة، والسوق القديم، وسوق الخضار والفواكه الذي يستقطب عدداً كبيراً من الجمهور.

واستغرق العمل في المبنى الجديد نحو ‬18 شهراً، إذ تم تصميمه وفقاً لأحدث التقنيات، ويتميز بوجود أربعة مصاعد لتسهيل حركة وتنقل المستخدمين، إضافة إلى مراعاة معايير الأمن والسلامة من خلال تجهيزه بنظام أمني وكاميرات مراقبة وحراسة أمنية على مدار الساعة، كما تتوافر أجهزة لمكافحة الحرائق والإنذار، بجانب تجهيزه بنظام "دليل وقوف المركبات"، إذ يمكن التعرف إلى الموقف الشاغر باللون الأخضر والمشغول باللون الأحمر.

وأكد مدير عام "مواقف" في دائرة النقل في أبوظبي، محمد ناصر العتيبة، في تصريحات للصحافيين في مقر المشروع، أمس، أن تدشين المبنى المخصص بالكامل لتوفير مواقف للمركبات، يأتي في إطار استراتيجية دائرة النقل الرامية إلى الارتقاء ببنية النقل التحتية، من خلال تقديم حلول فعالة ومبتكرة وصديقة للبيئة لإدارة المواقف تتيح للجمهور سهولة الوصول إلى مختلف الفعاليات الاقتصادية والسياحية والخدمية.

وأوضح أن خدمة مواقف في المبنى ستكون مجانية خلال الأشهر الستة الأولى، على أن يبدأ احتساب الكلفة بعد هذه الفترة بواقع درهمين للساعة الواحدة و‬15 درهماً لليوم، مع مراعاة اتباع إرشادات الوقوف الصحيح، وفي الأماكن المخصصة والمتاحة لفئات المستخدمين لتفادي الحصول على مخالفات، حال عدم الالتزام بالتعليمات والقوانين المتبعة.