بيل غيتس يستعيد لقب أغنى الأثرياء مطيحاً باللبناني سليم

نقلت وسائل إعلام عن خدمة "بلومبيرغ" الإخبارية أن بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" استعاد لقب أغنى رجل في العالم بثروة قدرت بـ72.7 مليار دولار في مؤشر بلومبيرغ لمليارديرات العالم. وكانت المرة الأولى التي حصل فيها الرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت على هذا اللقب في عام 2007. وانتزع غيتس هذا اللقب من ملياردير الاتصالات المكسيكي اللبناني الأصل كارلوس سليم.

وقفزت ثروة غيتس (57 عاماً) هذا العام بنحو 10 مليارات دولار، بفضل المكاسب التي حققتها بورصة وول ستريت في الأسابيع الأخيرة.

في المقابل، يمتلك سليم (73 عاماً) ثروة تقدر بـ72.1 مليار دولار، بحسب بلومبيرغ، التي يتم تحديث مؤشر المليارديرات فيها بشكل يومي. وقد تراجعت ثروته بأكثر من ملياري دولار هذا العام، بعدما أقر الكونغرس المكسيكي مشروع قانون لإنهاء سيطرة شركته "أميركا موفيل" على السوق.