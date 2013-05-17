تشغيل ميناء "الملك عبدالله" التجريبي في الربع الأخير

أكد فهد الرشيد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أن ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ستبدأ مرحلة التشغيل التجريبية فيه خلال الربع الأخير من العام الحالي، بطاقة استيعابية 1.3 مليون حاوية سنوياً.

وبحسب صحيفة "الشرق السعودية"، قال الرشيد إن المدينة الاقتصادية تشهد زيادة في عدد المستثمرين المحليين والعالميين، إذ إنه تم توقيع عقود نهائية وعقود حجز مع أكثر من خمسين شركة محلية وعالمية، دخل بعضها في مراحل البناء والتشييد، والبعض الآخر في مراحل التشغيل الفعلي.

وأضاف أن هذه الشركات والمصانع ستساهم في توفير العديد من الفرص الوظيفية المباشرة للكوادر الوطنية.

وأشار الرشيد إلى أن عمليات البناء والتطوير تسير بشكل متسارع لتطوير بيئة سكنية واعدة من خلال توفير العديد من المرافق والخدمات، مثل المرافق التعليمية، إذ تم افتتاح أولى مدارس المدينة (مدرسة أكاديمية العالم) بطاقة استيعابية 2250 طالباً وطالبة، ومرافق الرعاية الصحية من خلال التعاقد مع مستشفى د. سليمان فقيه لتشغيل أول مركز طبي، وتأجير عدد من المحلات التجارية وتشغيل عدد من المطاعم والمقاهي ومراكز البيع المختلفة.

وأفاد الرشيد بأن هناك عدداً كبيراً من المشاريع التي تم إنجازها أو إنهاء مراحل كبيرة منها، وتضم تشغيل منتجع أوشيانا الفاخـر على شاطئ البحر الأحمـر بمنطقة المنتجعات، وعدداً من الأحياء السكنية، مثل حي البيلسان، ويضم أبراج المارينا وأبراج الشاطئ، مركز الأعمال، فندق ومارينا البيلسان-أول فنادق المدينة، بيع أراضي "مخطط الشاطئ 1" في حي المروج، وهي أول منطقة مخصصة لبناء الفلل السكنية الفاخرة، حي "التالة جاردنز" الذي يوفر أراضي سكنية بمساحات مختلفة وبأسعار تنافسية، وسيوفر الوادي الصناعي مجمعات سكنية للعمال تشتمل على كافة المرافق والخدمات، وسيتم تسليم المرحلة الأولى منها في الربع الأول من 2014.