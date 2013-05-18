"موديز" ترفع تصنيفها للدين السيادي التركي

رفعت وكالة "موديز انفستورز سيرفيس" للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للدين السيادي لتركيا درجة واحدة إلى "Baa3" وهو مستوى يسمح الآن للمزيد من المستثمرين بضخ أموال في اقتصاد تباطأ نموه السريع مؤخراً.

وقالت موديز إن قرارها رفع التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة لسندات الحكومة التركية، استند إلى إصلاحات هيكلية في الاقتصاد، وأيضاً في المالية العامة ستجعل تركيا أقل عرضة للتأثر بالصدمات الخارجية.

وأضافت في بيان، أنه منذ بداية 2009 هبط عبء ديون تركيا عشر نقاط مئوية إلى 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى تمكن السيطرة عليه، وتتوقع "موديز" أن يستمر هذا الانخفاض في السنوات المقبلة.

وجاء قرار "موديز" بعد أن منحت وكالة "فيتش" للتصنيفات تركيا تصنيفاً استثماريا مماثلاً عند "BBB-minus" مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والتصنيف الاستثماري لتركيا لدى وكالة "ستاندرد آند بورز" منخفض درجة واحدة عند "BB-minus" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكان البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس في مسعى لتحفيز اقتصاد حقق نمواً سريعاً، لكن تعثرت خطاه على مدى العام المنصرم.