تقرير: استثمارات قطر تتوغل في أوروبا وأميركا وروسيا

وصف تقرير أميركي قطر على أنها اللاعب الجديد في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن الدولة الخليجية تتمتع بهذا الدور بفضل ثروتها العظيمة والناتجة عن توافر المصادر الطبيعية لديها، والتي يتم استثمارها عبر الصندوق السيادي القطري الذى يبلغ حجمه 100 مليار دولار، كما قدرها حسين عبدالله عضو مجلس إدارة الصندوق.

ولكونها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولديها نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض في معدل البطالة إلى مستوى قياسي لديها، أصبحت قطر أعلى دولة في العالم من حيث دخل الفرد، كما أنها تنشط بلا هوادة في عمليات الاستحواذ على أصول قيمة وثمينة في جميع أنحاء العالم وشراء حصص في شركات استراتيجية.

وتمتلك قطر احتياطيات من الغاز الطبيعى تقدر بأكثر من 900 تريليون قدم مكعبة (25 تريليون متر مكعب)، جعلتها تحتل المرتبة الثالثة في احتياطيات الغاز عالمياً بعد روسيا وإيران.

وذكرت مجلة "أمريكان ثينكر" AMERICAN THINKER الأميركية على موقعها على الإنترنت، أمس السبت، أن قطر تمتلك في فرنسا، فريقي كرة القدم وكرة اليد في نادي "باريس سان جيرمان" الشهير.

كما تمتلك شركة "لويس فويتون" Louis Vuitton الفرنسية المتخصصة في المنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، والأحذية، الساعات، المجوهرات، وهي إحدى أكثر الماركات المعروفة في العالم.

وتمتلك قطر أيضاً حصصاً في الصناعات الثقيلة الفرنسية، بما في ذلك شركة النفط الفرنسية توتال، وكذا في وسائل الإعلام، وعقارات على شواطئ الريفيرا، كما تحاول قطر، من خلال صندوقها الاستثماري السيادي، شراء سلة متاجر "برنتمبس" في صفقة بقيمة ملياري دولار، كما تنافس على شراء سلسلة متاجر "غاليري لافاييت".

وذكر التقرير أن قطر تستحوذ في إيطاليا على بيت الأزياء العالمي المعروف "فالنتينو".

وتمتلك الدولة الخليجية حصصاً في فندق تيفاني، وبنك "كريدي سويس" السويسري، و"بانكو سانتاندر برازيل"، و"البنك الزراعي الصيني".

ويشير التقرير الأميركي إلى أن أمير قطر، الذي لديه استثمارات في اليونان، اشترى في شهر مارس/آذار 2013 ست جزر يونانية في البحر الأيوني، بحوالي 10 ملايين دولار، كما أنه يعتزم بناء قصور لزوجاته الثلاث وأولاده الـ24.

كما يوضح التقرير أن قطر تستحوذ في ألمانيا على ممتلكات عقارية راقية في برلين، بما في ذلك فندق "غراند حياة الخمس" من فئة خمسة نجوم بميدان بوتسدام، كما تستحوذ على حصص في شركة "بورشه" للسيارات و"فولكس فاغن"، أكبر منتج سيارات في أوروبا وشركة سيمنز لهندسة الإلكترونيات وشركة الإنشاءات الألمانية العملاقة "هوكتيف".

صفقات هائلة في بريطانيا

ويذكر التقرير الاستثمارات القطرية داخل بريطانيا، حيث يشير إلى توسع هذه الاستثمارات لتتوغل في السوق البريطاني، مشيراً إلى أن قطر اشترت سلسلة "هارودز" الفاخرة الشهيرة التي كان يملكها من قبل رجل الأعمال المصري الملياردير محمد الفايد، واشترت جانباً من مبنى السفارة الأميركية في لندن، وفندق انتركونتيننتال من فئة الخمسة نجوم بمنطقة "بارك لين"، وكذا شراء ناطحة سحاب "شارد" المؤلفة من 72 طابقاً، أطول مبنى في الاتحاد الأوروبي.

كما اشترت قطر أجزاء من مجموعة "كناري وارف" التي تضم مجموعة من المتاجر والبارات والمطاعم، كما تمتلك قطر المجمع السكني الفاخر في "وان هايد بارك" الذى يتجاوز ثمن الشقة به 1.5 مليار دولار، كما تستحوذ على حوالي 20% من بورصة لندن، وأسهم في العديد من الشركات، بما في ذلك "سينسبري"، ثالث أكبر سلسلة متاجر في بريطانيا، وبنك باركليز و"رويال داتش شل"، وشركة "أنجلو – سويس إكسترا" ، المنتجة الرئيسية للفحم ومطار هيثرو.

كما حاولت قطر أيضاً أن تشتري "دار كريستي" العالمية للمزادات، وسلسلة متاجر "هاوس أوف فريزر".

ومؤخراً أعلن مصدر مقرب من إدارة بنك "في تي بي" الروسي أن صندوق الثروة السيادي التابع لدولة قطر سيشتري حصة من الأسهم الجديدة التي يصدرها البنك الروسي بقيمة إجمالية قدرها 102 مليار روبل، أي حوالي 3 مليارات دولار.

وذكر تقرير إعلامي أن الصندوق القطري يجري محادثات مع بنك "في تي بي" بشأن ضخ ما بين 3 و3.5 مليار دولار في هذا البنك الذي يعد ثاني أكبر بنك روسي.

توسعات إعلامية

وذكر تقرير مجلة "أمريكان ثينكر" أن توسعات قطر الاستثمارية امتدت لتقتحم الولايات المتحدة، عندما اشترت قناة الجزيرة الفضائية القطرية، أبرز وسيلة إعلامية في الشرق الأوسط، قناة "كارينت تي في" التي أسسها آل جور، والذي كان نائباً للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون والحائز على جائزة نوبل للسلام لتوعيته بمشاكل التغير المناخي، وحصل على 70 مليون دولار مقابل حصته البالغة 20% في المحطة.

ويقول التقرير إن من بين ممتلكات قطر التي استحوذت عليها أو التي تسعى للاستحواذ عليها، أصول الغاز الطبيعي السائل والتي تتوقع أن تقوم بتطويرها لتكون مرافق تسييل مثل الموجودة لديها في الدوحة، وبذلك تصبح شركات تقوم بتصدير الغاز من الولايات المتحدة، كما تملك قطر المجموعة الاستثمارية "فيلميارد هولندجز" والتي اشترت "ميراماكس" من ديزني.

وتملك قطر أسطولاً كبيراً من الطائرات التي تحلق فوق أكثر من 125 مدينة في العالم، وتخدم في الولايات المتحدة نيويورك وشيكاغو وواشنطن وهيوستن.

وطلبت قطر شراء أكثر من 250 طائرة من شركة بوينغ، إضافة إلى شراء طائرات من شركة إيرباص الأوروبية، بما في ذلك طائرات "إيه 380" وطائرة ركاب "إيه 330".

وذكر التقرير أن قطر اشترت حصصاً استراتيجية في شركات كبرى في أنحاء العالم، موضحة أنها استثمارات جيدة، ورغم ذلك تقول إنها لا ترغب في السيطرة على العالم.

تدخلات سياسية

وسياسياً، توقعت مجلة "أمريكان ثينكر" أن تبدأ قطر في التأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية في البلدان التي تملك بها استثمارات كبيرة، مشيراً إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه حالياً عن طبيعة جدول الأعمال السياسي الناجم عن ثروة قطر الكبيرة.

ويذكر أن قطر تلعب حالياً دوراً متزايداً في السياسة الدولية، فقد أصبحت عضواً في منظمات دولية مهمة، كما أقامت علاقة صداقة مع الولايات المتحدة بالسماح لها باستخدام قواعدها الجوية لتزويد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان.

وسمحت قطر لحركة طالبان الأفغانية، التي تدرجها الولايات المتحدة في قائمة المنظمات "الإرهابية"، بأن تفتح مكتباً لها في الدوحة، ويعتبر التقرير أن اتجاه السياسة القطرية لا يزال "غير واضح".

ويذكر التقرير أن قطر تدخلت في شؤون الشرق الأوسط، وخاصة منذ سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وتلعب دوراً في ليبيا وسوريا ومصر.

ويشير إلى أن قطر تتمتع بعلاقات طيبة مع إيران الشيعية، ومع ذلك قدمت مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار إلى مصر بعد وصول الرئيس محمد مرسي إلى الحكم في محاولة لمساعدة حكم جماعة "الإخوان المسلمين" السنة.