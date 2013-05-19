صندوق النقد: تراجع بطالة الشباب في الجزائر للنصف

رصد خبراء من صندوق النقد الدولي استمرار تراجع نسبة البطالة في الجزائر منذ عام 2000، لاسيما في أوساط الشباب لأكثر من النصف في مدة زمنية لا تتعدى 11 عاماً.

وبحسب وزارة العمل والضمان الاجتماعي، أشار خبراء صندوق النقد الدولي في أعقاب مهمة قاموا بها في الجزائر من 25 أبريل الماضي إلى الثاني من مايو الجاري، إلى "مواصلة انخفاض نسبة البطالة لاسيما لدى الشباب"، مؤكدين بذلك الاتجاه العام الذي كشفت عنه الدراسات السنوية التي أجراها الديوان الوطني للإحصاء.

وانخفض معدل البطالة العام في الجزائر من 27,7% عام 2000 إلى 10% عام 2011 في حين تراجع معدل البطالة عند الشباب من 54,07% إلى 22,4% خلال الفترة نفسه. كما سجلت نسبة البطالة لدى الجامعيين هي الأخرى تراجعاً ملحوظاً في 2011، حيث انخفضت إلى 16,1% مقابل 21,4% سنة 2010.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر شهر أبريل الماضي أن تتراجع نسبة البطالة في الجزائر من 9,7% في 2012 إلى 9,3% في 2013 ثم إلى 9% في 2014. كما توقع أن ينمو الناتج المحلي الخام من 2,5% في 2012 إلى 3,3% في 2013 ثم إلى 3,4% في 2014.