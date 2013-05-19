مصر تتراجع عن تحرير أسعار البنزين والسولار في يونيو

قال رئيس شركة آي فاينانس، المسؤولة عن إصدار كوبونات البنزين والسولار في مصر، إبراهيم سرحان لـ"العربية" إن الشركة بصدد إصدار الكوبونات خلال أسبوع وسيتم توزيعها على محطات البنزين والسولار والمواطنين لكنها لا تحدد كميات.

وأضاف أن الهدف من إصدار الكوبونات هو منع عمليات التهريب والتسرّب للبنزين والسولار، ولكن ليس لتحديد حصص، مشيراً إلى أنه لم يتحدد بعد موعد لتطبيق حصص توزيع البنزين والسولار، وغالباً تم التأجيل إلى ما بعد سبتمبر القادم.

يُذكر أن إعادة هيكلة الدعم تعد أحد شروط صندوق النقد الدولي، حيث كان من المقرر أن يتم تحرير أسعار السولار والبنزين أول يوليو القادم مع تحديد كميات للسيارة تصل الى 150 لتر شهرياً.

وقد تؤدي هذه الخطوة لتأجيل قرض صندوق النقد الدولي إلى ما بعد سبتمبر وبالتالي تغيير موازنة الحكومة لعام 2013/2014.