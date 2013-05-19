العجز التجاري المغربي يتضاعف 5 مرات خلال 12 عاماً

تضاعف عجز الميزان التجاري المغربي بحوالي خمس مرات ما بين سنة 2000 و2012، بانتقاله من 44 مليار درهم إلى 201 مليار درهم في السنة الأخيرة، تبعاً لدراسة حديثة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية.

وأبرز التقرير الذي حمل عنوان "تنافسية الصادرات المغربية.. أية حصيلة"٬ أن العجز التجاري انخفض في الفترة ما بين 2009 و2010 ٬ على التوالي بـ151 و148 مليار درهم بسبب انخفاض قوي عرفته الواردات مقارنة مع الصادرات.

وعزا التقرير هذا الانخفاض أساساً إلى التأثيرات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية على المغرب وكذا شركائه التجاريين الرئيسيين.

وفسّرت المديرية العجز الذي مسّ الواردات خلال الفترة ما بين 2000 و2012 بارتفاع حجم استيراد المنتجات الطاقية التي ترتبط قيمتها بتقلبات الأسعار وأسعار الصرف على الصعيد الدولي والمنتجات الغذائية وبالخصوص الحبوب، إضافة إلى واردات التجهيز المرتبطة بدينامية استثمارات الاقتصاد الوطني.

وسجلت المديرية أن الانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني لم يتم بطريقة متوازنة بين الصادرات والواردات٬ مشددة على أن مستوى واردات المواد كان مرتفعاً بشكل كبير مقارنة مع مستوى الصادرات.

واعتبرت المديرية٬ في تقريرها حول تنافسية الصادرات٬ أن الضعف النوعي لعرض المنتجات الموجهة للتصدير تعتبر من بين السمات الرئيسية التي تميز الصادرات المغربية.

كما أشارت إلى أن عرض المنتجات الموجهة للتصدير تتسم بشكل كبير بهيمنة المنتجات نصف المصنعة والمنتجات المصنعة للاستهلاك (على التوالي 29 بالمائة و25 بالمائة).

وأضافت أن الصادرات المغربية تميزت بعرض متمركز حول بعض المنتجات٬ ومستوى تنويع أسواق التصدير أدنى مقارنة مع العديد من البلدان المنافسة٬ وتسجيل ضعف على الصعيد التكنولوجي لأغلبية المنتوجات الموجهة للتصدير٬ ويد عاملة ضعيفة التأهيل وكذا ضعف على مستوى الابتكار والبحث-التنمية.

ومن جهة أخرى يظهر تحليل هيكلة الصادرات المغربية حسب الوجهة أنه رغم الانفتاح المتزايد للمغرب على الاقتصاد العالمي فإنها تتركز حول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك فإن هذا التركيز انتقل من 74.1 بالمائة من الصادرات الإجمالية للمغرب سنة 1998 إلى 57.5 سنة 2012.

وعلى الرغم من التركيز على المنتجات التقليدية فإن تحليل الصادرات الوطنية خلال هذه السنوات الأخيرة كشف عن بروز بعض المهن التي تسهم بشكل كبير في تحديث نسيج الصناعة الوطنية والتي حققت تقدماً واضحاً من حيث المساهمة في الميزان التجاري الوطني.

وبلغت صادرات المهن العالمية للمغرب حوالي 97 مليار درهم في سنة 2012 مقابل حوالي 57.5 مليار درهم سنة 2008 وذلك بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 5. 6 بالمائة.

وتعزى هذه الدينامية بشكل رئيسي إلى الأداء اللافت لقطاع السيارات (زائد 98 بالمائة ما بين 2008 و2012)٬ والطيران (زائد 76 بالمائة) والأوفشورينغ أي الخدمات عن بعد (زائد 70.2 بالمائة)٬ وبنسبة أقل المواد الغذائية (زائد 11 بالمائة).

وبالمقابل لا يزال أداء قطاعات النسيج والألبسة والإلكترونيك ضعيفاً نسبياً مع زيادة في الصادرات بين 2008 و2012 على التوالي (زائد 1.2 بالمائة) و(زائد 4 بالمائة).