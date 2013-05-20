العواجي: السعودية تتجه لتحرير قطاعي نقل وتوليد الكهرباء

كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء السعودية لشؤون الكهرباء المهندس صالح بن حسين العواجي عن توجّه لتطبيق ما يُعرف بالتحرير الكامل لسوق توليد ونقل الكهرباء في المملكة خلال الفترة من 5-10 سنوات، مستبعداً أن يكون خيار طرح توزيع الكهرباء للقطاع الخاص قائماً نظراً لعدم ثبوت جدواه في الأسواق التي طبقته في الدول الأخرى.

وأوضح العواجي في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياض"، أنه في المرحلة الحالية، توجد شركات قائمة بالفعل تقوم بإنتاج الكهرباء بنسبة 15% تقريباً من حجم الإنتاج الحالي، كما أن حجم الإنفاق الاستثماري على المشاريع الكهربائية خلال العشر سنوات المقبلة يتجاوز 500 مليار ريال.

وقال إن العزل الحراري سيوفر 30% من المشاريع الكهربائية بعد تطبيق قرار العزل الحراري خلال الفترة القادمة، مبيناً أن حجم النمو السنوي لاستهلاك الكهرباء يصل إلى 8% سنوياً.

وأضاف العواجي خلال حلقة النقاش التي نظمتها وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء مع المكاتب الهندسية والاستشارية، والمقاولين، وشركات ومصانع العزل الحراري بالخبر أمس أن العزل الحراري جاء بديلاً لمعدلات الصرف العالية على فاتورة الكهرباء وكذلك التكلفة المرتفعة جداً لإنتاج الكهرباء، مبيناً أن التكييف في المباني السكنية يبلغ 70% من استهلاك الكهرباء.

وبيّن العواجي أن شركة الكهرباء تبذل كافة الجهود في سبيل تفادي انقطاع الكهرباء خلال فترة الصيف المقبلة، مشيراً إلى العديد من المشاريع التي دخلت الخدمة وأخرى تحت التنفيذ والتي تسعى من خلالها الشركة إلى عدم انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح أن حجم الزيادة في إنتاج الكهرباء هذا العام تجاوز 3000 ميغا واط عززت بها شبكات النقل والتوزيع في المملكة، مؤكداً أن احتياج المملكة من الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة يصل إلى 30 ألف ميغا واط، إضافة إلى ما ينتج الآن والذي يبلغ 60 الف ميغا واط.