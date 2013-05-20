تركيا ترفع قيمة قرضها لمصر إلى 1.25 مليار دولار

قال نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان إن بلاده سترفع خط ائتمان قيمته مليار دولار لمصر بمقدار 250 مليون دولار.

وكان من المتوقع أن تحول تركيا هذا الشهر المليار دولار المتبقية من حزمة لدعم الميزانية المصرية بملياري دولار اتفق عليها العام الماضي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ويهدف الاتفاق الذي وافق عليه مجلس الشورى المصري مؤخراً إلى إتاحة خط ائتمان لتمويل استيراد سلع رأسمالية تركية وتنفيذ مشروعات في مصر بواسطة الهيئات العامة في مصر من خلال شركات تركية.

وسيتم تنفيذ هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري، والذي سيعمل وكيلا فقط من أجل إتمام المعاملات البنكية فقط نيابة عن الحكومة المصرية.

وحدد الاتفاق الإطاري سعر الفائدة على العمليات التي سيتم تمويلها من خط الائتمان وقت الاتفاق بـ2.14%، مع التزام الخزانة التركية بتحمل الفارق بين هذا السعر وبين سعر الفائدة (الليبور) والذي سيتم تطبيقه على خط الائتمان.