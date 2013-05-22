أوروبا تخسر تريليون يورو سنوياً من التهرّب الضريبي

كشف تقرير أعدته المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استعادة ما يقدّر بألف مليار يورو يتم فقدانها كل عام من التهرُّب من دفع الضرائب.

إلى ذلك أشعل ملفا الطاقة والسياسة الضريبية النقاش خلال اجتماع قادة أوروبا خلال أعمال قمتهم في بروكسل اليوم، وذلك بعد ساعات من اتهام شركة أبل بالتهرُّب من سداد ضرائب الدخل الأمريكية، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وقال وزير مالية لوكسمبورغ لوك فريدن، ووزيرة مالية النمسا ماريا فاكتر: إنهما لا يستطيعان المضي قدماً حتى يتم توضيح أوجه عدم اليقين القانوني في مشروع القانون الجديد، وحتى تشن المملكة المتحدة حملة على التهرب الضريبي في الجزر والمحميات البريطانية في الخارج.

وكان المفوّض الأوروبي المكلف بالضرائب، الجيرداس سيميتا، قد وصف الأمر بأنه "خيبة أمل كبيرة"، ودعا الاتحاد إلى "العمل على ترتيب قوانينه" بشأن التهرُّب من دفع الضرائب، وطالب الزعماء الأوروبيين بـ"تصحيح الوضع" في القمة التي ستجمعهم.