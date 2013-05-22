انتعاش الطلب العالمي يرفع صادرات اليابان 3.8% في أبريل

أظهرت بيانات من وزارة المالية اليابانية اليوم، أن صادرات البلاد زادت بنسبة 3.8% في أبريل عن مستواها قبل عام، مسجلة ثاني شهر على التوالي من المكاسب، مما يشير إلى أن ضعف الين وانتعاش الطلب العالمي يساعدان الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.

وأشارت البيانات أيضا إلى أن اليابان سجلت عجزاً تجاريا في أبريل لعاشر شهر على التوالي بعد أن طغت زيادة في تكاليف الاستيراد على مكاسب التصدير بسبب ضعف الين.

وجاءت الزيادة في الصادرات في أبريل بعد ارتفاع بلغ 1.1% في مارس.

وزادت الواردات بنسبة 9.4% في أبريل مواصلة الصعود للشهر السادس على التوالي. وتسبب ذلك في عجز في الميزان التجاري بلغ 879.9 مليار ين (8.6مليار دولار).

وزادت الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة والصين –أكبر سوقين للمنتجات اليابانية- بنسبة 14.8% و0.3% على الترتيب في الاثني عشر شهراً حتى أبريل.