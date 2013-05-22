أزمة الكهرباء توقف رحلات مطار القاهرة بعد الواحدة ليلاً

قالت مصادر مطلعة بقطاع الطيران المصري، إن الوزير وائل المعداوي، قرر وقف رحلات الطيران من مطار القاهرة الدولي إلى كافة دول العالم، بعد منتصف الليل، وذلك في إطار محاولات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة لـ "العربية نت" أن قرار الوزير الذي صدر مؤخراً سوف يبدأ تنفيذه في يونيو المقبل، وسوف تتوقف كافة الرحلات التي كانت تقلع من المطار الجديد والقديم بعد الواحدة صباحا وحتى السادسة صباحا باستثناء رحلات مصر للطيران ورحلات الترانزيت.

وتعاني كافة المحافظات المصرية من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي مع بداية شهر مايو الجاري، حيث بدأت حدة الأزمة مع ارتفاع درجة الحرارة خلال الأسابيع الأخيرة، ما استدعى وزارة الكهرباء والطاقة إلى إعلان خطة تخفيف الأحمال والتي تقتضي قطع التيار الكهربائي في أوقات الذروة وبالتناوب على كافة مناطق وقرى مصر.

وترجع الأزمة بشكل مباشر إلى نقص في إمدادات الغاز لمحطات التوليد وزيادة الأحمال عليها، حيث تعدت نسبة العجز في كميات الغاز المطلوبة أكثر من 5%، وأكدت مصادر حكومية أن الكميات اللازمة لمحطات الكهرباء من الغاز الطبيعي تصل إلى 84 مليون متر مكعب غاز، و14 ألف طن مازوت في المتوسط يومياً.

وحصلت محطات الكهرباء خلال الأسبوع الماضي على ما يمثل نحو 96% من إجمالي الخطة، حيث كانت خطة الوزارة الأسبوع الماضي هو الحصول على كميات من الغاز والمازوت تصل إلى 105 ملايين متر مكعب غاز ومازوت.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة مؤخراً عن خطة تستهدف الوصول بحجم الطاقة المولدة بحلول 2027 لنحو 57 ألف ميجاوات فيما سيصل حجم الاستهلاك لنحو 56 الفا و650 ميجاوات في نفس العام.

وتبلغ طاقة توليد الكهرباء في مصر وفقاً للشركة القابضة لكهرباء مصر حوالي 27 ألف ميجاوات لكنها لا تلبى الاحتياجات المتنامية في السوق المحلي، وتضخ الحكومة نحو 14 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات في قطاع الكهرباء فيما يتبقى على القطاع الخاص ضخ 6 مليارات جنيه من خلال إنشاء محطات خاصة به.