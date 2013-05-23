الخادمات الهاربات لن يشملهن "تسوية الأوضاع" بالسعودية

رغم قانون "تسوية الأوضاع"، الذي بدأت وزارة العمل السعودية تطبيقه على المخالفين أو الذين تأخروا في تجديد إقاماتهم، فإن هذا الأمر لن يطبق على "الخادمات الهاربات".

وفي هذا الشأن، أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات بدر المالك، أن العمالة المنزلية "الخدم والسائقين" المقدم ضدهم بلاغات هروب بعد تاريخ 25 /5 /1434، لن يطبق عليهم شرط الحصول على موافقة صاحب العمل لتسوية أوضاعهم، وفقاً لصحيفة الشرق السعودية.

وأكد أن مَنْ أُبلغ عن هروبه قبل هذا التاريخ فتكون له 3 خيارات إما المغادرة النهائية خارج البلاد والترحيل دون رسوم أو غرامات أو عقوبات، أو العودة للكفيل السابق بعد تسوية الخلافات إن أمكن، أو ينقل لكفيل جديد دون الرجوع لصاحب العمل السابق.

وأوضح أنَّ الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية وتطبق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.

