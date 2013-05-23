الهند تتهم شركات سعودية بإغراق أسواقها بالزجاج

اتهمت الهند شركات سعودية بإغراق أسواقها بمنتجاتها المتعلقة بالزجاج، وطالبت وزارة التجارة السعودية بالتدخل لوقف تلك الشركات، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وفي هذا الشأن، كشف مسؤول بوزارة التجارة والصناعة السعودية عن تقديم الوزارة طلباً للهند بإيفاد ممثلين لها لمقابلة الجانب الهندي، ومناقشة اتهام رفعته الأخيرة ضد السعودية بإغراق سوقها بمنتجات الزجاج المسطح.

وقال الدكتور محمد الكثيري، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، إن وفداً من الهند زار السعودية في الأسبوع الماضي لمناقشة تهمة الإغراق مع الشركات، وهدفت الزيارة إلى التقاء الوفد الهندي الرسمي بالشركات السعودية والمسؤولين في وزارة التجارة.

وأكد الكثيري متابعة الوزارة الموضوع "بجدية"، وعملها باستمرار على حلّ القضية بالتنسيق المستمر مع سفارة السعودية في الهند، وسفارة الهند في السعودية.

وأضاف أن ثمة "توجهاً جاداً" تقوده وزارة التجارة للالتقاء بالمسؤولين في الهند، "ومناقشة القضية على طاولة واحدة للدفاع عن مصانع السعودية، والخروج بالحلول المناسبة".

ومن جهته، أكد ياسر أبوالفرج، مساعد الأمين العام في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة للشؤون التجارية والصناعية والمراكز الخارجية، انتهاء المهلة التي منحتها السلطات المعنية للتحقيق في قضية توجيه الهند تهمة الإغراق لمصدّري الزجاج المسطح، وللمؤسسات الوسيطة المهتمة بالسوق الهندي من السعوديين.

وقال أبوالفرج: "تم إبلاغنا باتهام الهند الموجّه ضد مصانع الزجاج المسطح في السعودية بالإغراق، وقمنا فوراً بالتعميم على منسوبي الغرفة للتأكد من وجود مصدّرين لهذا النوع من الزجاج إلى الهند، لكننا لم نحصر عددهم بعد".

وتابع أبوالفرج أن الإجراء الذي جاء استناداً إلى تعميم صادر من مجلس الغرف هدف إلى تسجيل أسماء المصدّرين للزجاج إلى الهند، أو وسطاء التصدير بين المصانع المنتجة في السعودية والمستوردين في الهند ضمن قائمة المتضررين الذين سيتم الدفاع عنهم.

وأوضح أن سلطات التحقيق منحت الأطراف المعنية 40 يوماً انتهت أمس الأول، مضيفاً أن وزارة التجارة ممثلة في إدارة الإغراق خاطبت المصانع والشركات المعنية بتهمة الإغراق، للتنسيق معها مباشرة والدفاع عن السعودية وفقاً للطرق المتبعة في منظمة التجارة العالمية، وذلك عبر محامين مختصين في المرافعات الدولية في قضايا الإغراق.

وتشير بيانات صادرة عن منظمة التجارة العالمية إلى أن الهند من أكثر دول العالم التي ترفع قضايا إغراق ضد دول أخرى، ووفقاً للأرقام الرسمية فقد فتحت الهند منذ عام 1995م 677 قضية إغراق، منها 508 قضية فرضت عليها رسوم مكافحة إغراق، كما فتحت 29 قضية وقاية، فرضت في 15 منها رسوم وقاية. وفي النصف الأخير من العام الماضي رفعت الهند 13 قضية جديدة، تسع منها في الربع الأخير، وأربع منها في كانون الأول/ديسمبر الماضي، واستهدفت واردات من الصين، وتايوان، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، والمكسيك، وتايلاند.