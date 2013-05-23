بطء الإجراءات أكبر تحديات مشاريع الشباب بالسعودية

جمع الملتقى السنوي للحوارات التنموية عدداً كبيراً من شباب وشابات الأعمال السعوديين مع المسؤولين لعرض أبرز المشاكل التي تتعارض مع طريق سير أعمالهم ومناقشة الحلول المطروحة, لا سيما القوانين والإجراءات، والتمويل، والاحتضان.

وشارك في الملتقى الذي أقيم في الرياض بعنوان "شباب الأعمال: شركاؤنا في التنمية" أكثر من 150 غالبيتهم من شباب وشابات الأعمال السعوديين واجهوا مسؤولين سعوديين بمشاكلهم ومتطلباتهم في الملتقى السنوي لحوارات تنموية.

وطرح الشباب والشابات ثلاثة محاور رئيسية أمام ضيوف الملتقى من المسؤولين السعوديين وهم وزير التجارة السعودي ونائب رئيس مجلس الشورى ومدير عام بنك التسليف والادخار، واستعرضوا المحاور الثلاثة أثناء النقاش وهي القوانين والإجراءات، والتمويل، والاحتضان.

وتطرق الشباب إلى الإجراءات الحكومية التي تتعلق بأعمالهم والضبابية في كثير من القوانين والتشريعات وتداخل بعض الإجراءات الخاصة بمشروعاتهم وغياب مفهوم ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر خصوصا عند جهات التمويل والمتهمة أيضا بتأخر وبطء إجراءاتها.

وتنتظر شريحة عريضة من الشباب والشابات أن تتم المسارعة في دفع عجلة التطور في القرارات والأنظمة ويترقبون وعود المسؤولين وتطميناتهم وينتظرون التنفيذ وإنهاء ما وصفوه بـ "مسلسل التهميش في عجلة التنمية".

