مصر تخطط لخفض وارداتها من القمح بنسبة 18%

قال نعماني نصر نعماني، مستشار وزير التموين المصري، إن بلاده تستهدف خفض وارداتها من القمح بما يقرب من 18% خلال العام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل.

وأضاف نعماني في اتصال هاتفي بوكالة "الأناضول" للأنباء، أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين، تستهدف استيراد 4.5 مليون طن قمح في موازنة العام المالي 2013/ 2014، مقابل 5.3 مليون طن خلال العام المالي الجاري.

وفي احتفال بموسم حصاد القمح، منتصف مايو/أيار الجاري، قال الرئيس المصري محمد مرسي، إن بلاده تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ووقف استيراده بعد 4 سنوات من الآن.

وحسب بيانات وزارة الزراعة نهاية مارس/أذار الماضي، فإن الإنتاجية المتوقعة من القمح خلال العام الحالي تصل إلى 9.5 مليون طن، مقابل 8.7 مليون طن العام الماضي، و8.3 مليون طن في العام السابق عليه 2011.

وقال مستشار وزير التموين: "خفض واردات القمح مرتبط بتحقيق الحكومة المستهدف من شراء الإنتاج المحلي، والذي حددته بنحو 4.5 مليون طن".

وهيئة السلع التموينية المصرية هي ممثل الحكومة المصرية في عمليات شراء القمح.

وتخطط الحكومة المصرية، وفقاً لوزير التموين المصري، باسم عودة، لشراء 4.5 طن من القمح من المزارعين المحليين خلال العام الجاري من أجل الخبز المدعم.

وقال نعماني إن استهلاك مصر من القمح بلغ العام المالي الحالي نحو 11.5 مليون طن في مختلف الاستخدامات، التي تشمل إنتاج رغيف الخبز المدعم، ومنتجات القطاع الخاص.

وكان هشام قنديل، رئيس وزراء مصر، قال نهاية إبريل/ نيسان الماضي، إن الحكومة تتوقع تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح المحلي، بنسبة تتراوح بين 65% و70%، بنهاية العام الجاري.