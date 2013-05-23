400 مشروع أميركي سعودي مشترك بـ44 مليار دولار

تمثل الولايات المتحدة شريكا تجاريا رئيسيا مع السعودية عبر الكثير من المشاريع العملاقة المشتركة، هذا ما أكده عبدالرحمن الوابل، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية، مشيرا إلى وجود 400 مشروع مشترك يعمل حالياً في السعودية، باستثمارات تبلغ نحو 44 مليار دولار، مضيفا أنه لا يزال هناك مجال لمزيد من الاستثمارات، بحسب صحيفة الاقتصادية.

أضاف الوابل في ورشة عمل الغرفة أمس في الدمام عن التصدير إلى الولايات المتحدة، أن ثمة فرصا للمنتجات السعودية في السوق الأميركية، مؤكدا أن المملكة قادرة على إنتاج منتجات غير نفطية ذات جودة عالية ومطابقة لمواصفات الجودة العالمية.

وبين الوابل أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر شريك تجاري وأكبر مستثمر في المملكة لسنوات عديدة، وأن التجارة الثنائية بين البلدين وصلت في 2011 إلى 61.3 مليار دولار وهو ما يمثل زيادة 42.5% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت قيمة واردات السعودية من الولايات المتحدة 13.8 مليار دولار في حين ارتفعت الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 47.5 مليار دولار.