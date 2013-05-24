الفلبين: "إكس" على مكاتب خدم سعودية بالقائمة السوداء

بعد مفاوضات استمرت طويلاً وتعثرت في أحيان أخرى حول استقدام العمالة الفلبينية لخدمة البيوت في السعودية، بسبب اشتراط سفارة الفلبين لدى المملكة أن لا يقل الراتب عن 400 دولار شهريا للخادمة، كشف الملحق العمالي في سفارة الفلبين لدى السعودية آدم موسى، أن سفارة بلاده صادقت على 16682 عقدا للعمالة المنزلية منذ بدء الاستقدام حتى الأربعاء الماضي، وفقاً لصحيفة الشرق السعودية.

وقال إن دفعات من العاملات الفلبينيات وصلن إلى السعودية، ولم يتسلمن إقامات حتى الآن، مضيفا أن السفارة طالبت مكاتب الاستقدام بأرقام إقامات العاملات، مؤكدا أنها ستصلهن خلال 30 يوما كون مكاتب الاستقدام تمتلك مهلة 3 أشهر لإصدار بطاقات الإقامة.

ونفى المسؤول الفلبيني ما يتردد حول طلب السفارة خريطة لمنزل الكفيل، مشيرا إلى أنها أي السفارة ستلزم المكاتب بإحضار العاملة إلى مقر السفارة من منزل كفيلها إذا دعت الظروف لذلك.

وحول رفض السفارة بعض طلبات الاستقدام، قال موسى إن لدى مكتب التوظيف في مانيلا قائمة بأسماء مكاتب سعودية مخالفة ومن ثم ترفض طلباتهم آليا وفق برنامج يتضمن سجل مخالفات سابقة على تلك المكاتب، وأفاد أنه يوجد 123 مكتبا وشركتا استقدام تم اعتمادها للاستقدام، موضحا أن المكاتب ملزمة بإرسال تقارير عن تاريخ وصول العاملة للسعودية ورقم الإقامة ورقم حساب العاملة كي يتم التأكد شهريا من إيداع راتبها البالغ 400 دولار في حسابها البنكي.

وأكد أنه سيتم مساءلة أي مكتب عن أي عاملة لم تتسلم الراتب بشكل شهري، لافتا إلى أن الكفيل سيكون مطلوبا فقط في السفارة للتوقيع على أوراق العقد.

يشار إلى أن مفاوضات متعددة تمت بين وزارتي العمل السعودية والفلبينية على خلفية استقدام العاملات المنزليات، وتعثرت المفاوضات أكثر من مرة بسبب بعض الشروط من الجانب الفلبيني، ومنها تحديد الراتب والإجازة والحصول على معلومات عن أفراد الأسر السعودية، وساعات العمل وبعض الشروط التي وصفت حينها بـ"التعجيزية" من الجانب السعودي.

وقد وقع نائب وزير العمل مفرج الحقباني ووزيرة العمل الفلبينية روزاليندا بالدوز الأحد الماضي في جدة، اتفاقية إطارية ثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية بين البلدين.