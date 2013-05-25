عاهل الأردن يفتتح المنتدى الاقتصادي بمشاركة 900 شخصية

افتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم السبت، في منطقة البحر الميت (60 كلم غرب الأردن)، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2013، والذي يعقد تحت عنوان "تهيئة الظروف للنمو والثبات الاقتصادي".

ويركز المنتدى الذي يعقد على مدى يومين في مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات على "تشكيل اقتصاد المنطقة والأنظمة الاجتماعية والحكم في المستقبل"، وفقا للمنتدى.

ويجمع المنتدى نحو 900 من قادة دول الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول أخرى وأكثر من 40 شركة عالمية في مجالات الاستثمار والبنوك والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والاستشارات، وبعض الجامعات العالمية العريقة، لمناقشة "أهم التحديات التي تواجه المنطقة كالبطالة والفقر والشفافية وتفاوت الدخل وتطورات القطاع الخاص والبنية التحتية".

وتتضمن أعمال المنتدى 34 جلسة، فضلاً عن نشاطات موازية وأخرى تتم بالشراكة مع جهات أخرى، كما تتضمن أعمال المنتدى الدورة الثالثة لجائزة الملك عبد الله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي، والتي أطلقها العاهل الأردني خلال المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2007، بهدف تمكين ودعم الشباب العربي من الفئة العمرية ما بين 18-30 عاماً من كلا الجنسين من الرياديين الذين ابتكروا حلولا إبداعية لمواجهة التحديات الملحّة التي تعيشها مجتمعاتهم على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي.

ويستضيف الأردن المنتدى، بالشراكة والتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، حيث تعتبر المملكة من أكثر دول الشرق الأوسط استضافة لاجتماعات المنتدى، لما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي، إضافة إلى بنية تحتية جاذبة للمؤتمرات الدولية والإقليمية.

