قطر تسحب طلبها نقل مقر منظمة الطيران المدني من كندا

سحبت قطر عرضها استضافة مقر المنظمة الدولية للطيران المدني في الدوحة بدلاً من مونتريال، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد.

وقال بيرد في رسالة على حسابه على موقع تويتر "يسرني تأكيد أن قطر سحبت عرضها لنقل مقر المنظمة الدولية للطيران المدني من مونتريال".

وكانت قطر فاجأت أوتاوا بعرض في نهاية أبريل لنقل المنظمة التابعة للأمم المتحدة من مونتريال التي شكلت مقرا لها منذ إنشائها عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وفي العرض الذي قدمته، تحججت الدوحة بأن مونتريال شديدة البرودة وبعيدة كثيرا عن أوروبا وآسيا، كما اشتكت من أن أعضاء الوفود واجهوا صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول.

وكانت ستتم مناقشة العرض هذا العام في اجتماع أعضاء المنظمة التي تضم 191 عضوا والذي يجري كل 3 سنوات، وكان إقرار الطلب القطري يتطلب موافقة 60% من الأعضاء.

