73 مليار دولار.. استثمارات سعودية في الصين

كشف يحيى الزيد، سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية الصين الشعبية، عن وصول حجم استثمارات السعودية للقطاع الخاص في الصين إلى 73 مليار دولار خلال عام 2012، وأضاف أن جل استثماراتهم في النسيج والتبادل التجاري.

وأضاف أن المملكة تعد أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وإفريقيا، يتمثل ذلك في قيام شركاتنا العملاقة ارامكو وسابك في مجال تكرير البترول وتوزيع منتجاته وصناعة وتوزيع المواد البتروكيميائية، كما أن هناك بالمقابل استثمارا صينيا من قبل شركة سينوبك في المملكة في مجال الطاقة، وفقا لصحيفة "الرياض".

من جهة أخرى، أوضح السفير أن الصين ليست لديها عمالة سوى من يعمل في المقاولات أو بعض الحرف كالتمريض وليس هنالك استقطاب للعمالة المنزلية لميل المواطن الصيني إلى البقاء في بلاده.