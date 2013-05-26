المركزي الأردني: توقع نمو الاقتصاد بـ3.5% في 2013

قال محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني بنحو 3.5% هذا العام نتيجة الودائع وزيادة الاستهلاك المحلي وبعض الارتفاع في نشاط البناء.

وقال فريز على هامش مؤتمر للمنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الشرق الأوسط إن أحدث تقدير بالمقارنة مع نسبة نمو سجلت العام الماضي وبلغت 2.7% اعتمد على عدة عوامل من بينها حجم تأثير تدفق كبير للاجئين السوريين على الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات، والذي لن يتضح إلا بحلول نهاية العام.

وعانى الاقتصاد الأردني الذي يستورد كل احتياجاته تقريبا من الطاقة والسلع من انتفاضات الربيع العربي في المنطقة، وتأثرت عائدات السياحة وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج وتدفقات الاستثمار .

وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة تزيد عن 3% هذا العام في انعكاس لزيادة في الإنفاق الحكومي وانتعاش في الصادرات وزيادة في الاستهلاك المحلي.

وقال فريز إن من المتوقع أيضا أن يتراجع التضخم بشكل طفيف نحو 5% هذا العام مقابل تقدير أعلى يبلغ 6% مع تراجع أسعار المواد الغذائية. وبلغ التضخم 4.5% العام الماضي.

ويقول مسؤولون إن من بين المؤشرات الأخرى للانتعاش احتياطيات العملة الأجنبية التي زادت نتيجة ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من أموال الخليج وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي .