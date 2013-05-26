122 ألف سعودي أجورهم الشهرية لا تتجاوز 1500 ريال شهرياً

أشارت دراسة صادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية إلى تباين ملحوظ في رواتب الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، ما أدى إلى عزف الكثير من الشباب عن الالتحاق بوظائف خاصة خوفاً من خسارة الامتيازات والفرص المقدمة من القطاع الحكومي.

وكشفت الدراسة التي بحثت في متوسط الأجور لمشتركيها الذين بلغوا 1,382,824 مشتركاً ومشتركة بالقطاعين الحكومي والخاص عن أن رواتب السعوديين في القطاع الحكومي ضعف رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، كما بيّنت أن السعوديين يتفوقون على مواطناتهم السعوديات يأتي هذا وفق تباين الأعداد بين الجنسين، وفقاً لصحيفة "اليوم" السعودية.

وبحسب الدراسة، فقد بلغ متوسط الراتب الشهري للموظف الحكومي السعودي 9179 ريالاً مقارنة بمتوسط السعوديات البالغ 8458 ريالاً، بينما متوسط أجر موظف القطاع الخاص السعودي 5917 ريالاً في حين بلغ متوسط راتب الموظفات السعوديات 3405 ريالاً.

وتطرقت الدراسة إلى أن "عدد المشتركين الأفراد في القطاعات الحكومية والتابعين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية 149,638 منهم 123,088من الذكور بنسبة 9 بالمائة، في حين بلغ عدد المشتركات في القطاعات الخاصة 268,060 بنسبة 89 بالمائة من أصل 1,233,186 مشتركاً ومشتركة ويتقاضى 136.142 مشتركا أجرا قدره 1500 ريال وحتى 1999 ريالا، بنسبة 11.04بالمائة فيما بلغت نسبة من يتقاضون من 3000 ريال وحتى 3499 ريالا كمتوسط أجر شهري 47.31 بالمائة، في حين يستلم 3.43 بالمائة من إجمالي مشتركي التأمينات الاجتماعية راتبا يبدأ من 4 آلاف ريال وحتى 4999 ريالا.

وتبين الدراسة أن 1.16 بالمائة فقط ممن يستلم من المشتركين أجراً شهرياً يبدأ من 7000 ريال وحتى 7499 ريالاً، فيما سجل موظفون يتقاضون 10 آلاف ريال نسبة قدرها 11.49 بالمائة.

يُذكر أن عدد المشتركين الأفراد في القطاعات الحكومية والتابعين لمؤسسة التأمينات الاجتماعية 149,638 منهم 123,088من الذكور بنسبة 9 بالمائة، في حين بلغ عدد المشتركات في القطاعات الخاصة 268,060 بنسبة 89 بالمائة من أصل 1,233,186 مشتركا ومشتركة، بينما بلغ مجموع عدد المشتركين 965,126 أي بنسبة 91 بالمائة.