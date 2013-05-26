9 آلاف ريال "الحد الأعلى" لتعويض البطالة في السعودية

يشكو الآلاف من الباحثين عن العمل في السعودية وخصوصا الخريجين، بالإضافة إلى المتعطلين عن العمل من "ضعف" مكافأة التعويض.

وبحسب صحيفة المدينة، فقد طالب نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يدرسه مجلس الشورى السعودي حاليًا بأن يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض 9 آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى و(7,500) عن كل شهر يزيد على ذلك، وتحدد الاشتراكات في هذا النظام الذي يطبق بصورة إلزامية على السعوديين بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات يتحملها العامل وصاحب العمل مناصفة.

ويحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا أكمل المدد المحددة، وألا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع إليه، وألا يكون له دخل في عمل أونشاط خاص، وألا يكون ترك العمل بمحض إرادته، وألا يكون بلغ سن الستين، وحمل النظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية مسؤولية تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات ودفع التعويض للمستفيدين وإدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام.

ويطالب النظام بصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60%) من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع (50%) من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.