"التحكيم التجاري" يعزز المناخ الاستثماري الخليجي

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، أحمد نجم عبدالله النجم، أن نمو التجارة البينية الخليجية أسهم في إبراز التحكيم التجاري كملجأ للمتنازعين في القضايا الناشئة عن ذلك.

وأوضح نجم خلال مشاركته في الملتقى الثالث للتحكيم الذي عقد بجدة مؤخراً أن مركز التحكيم التجاري الخليجي أسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في جميع دول المجلس، سواء بالفصل في كثير من المنازعات الاستثمارية أو في طمأنة المستثمرين بالتوافق لفض منازعاتهم أمام المركز.

وأشار إلى أن التحكيم الدولي نوع من أنواع التحكيم غير المنبثق من أي نظام قانوني محلي، ولا مستند إليه، وهو لا يخضع لما يسمى بالتركيز المكاني، لافتاً إلى أن وضع نظام ولوائح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي يعتبر تحكيمه دولياً كونها مستمدة من أصل يعلو على القوانين الوطنية لدول المجلس الست، علاوة على أن المركز وبحكم وضعه الدولي بوصفه هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة فإنه متحرر من النظام القانوني لهذه الدول.

