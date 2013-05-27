دبي تتحول إلى بوابة مهمة لتجارة إفريقيا مع العالم

أصبحت إمارة دبي مركزاً لعمليات تجارية مهمة في القارة الإفريقية، ونافذة لقطاعات أعمال في إفريقيا يعبرون من خلالها إلى منطقة الخليج والعالم، وهو ما ينذر بمزيد من النشاط الاقتصادي في الإمارة التي تعود بصورة متسارعة الى الانتعاش بعد أن تعافت من الأزمة الاقتصادية التي مرّت بها قبل سنوات.

وتمكّنت شركة "كينيا تي باكرز" الكينية لإنتاج وتوزيع الشاي من تصدير أول شحنة إلى ميناء جبل علي في شهر آذار/مارس الماضي وتبلغ 22 طناً، فيما تقول الشركة إن دبي ستكون نافذتها على منطقة الخليج والمنطقة العربية وحتى إلى العالم بأكمله.

ونقلت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية عن المدير التنفيذي للشركة كولينز تشيريوت قوله: "نحن ننظر إلى دبي على أنها أشبه بسوبر ماركت كبير"، مضيفاً "أنها فرصة مهمة لمنتجاتنا من أجل تجربتها في دول وأماكن أخرى، ومن قبل مستهلكين آخرين".

وتقول الصحيفة البريطانية إن إمارة دبي تحوّلت الى مركز مهم للاستثمارات والعمليات التجارية بين القارة الإفريقية والكثير من المناطق في العالم، مشيرة الى ان الامارة تمثل "قوة إقليمية مهمة، وتلعب دوراً تجارياً مهماً داخل وخارج العالم الغربي".

وفي الوقت الذي تلعب إمارة دبي دور البوابة بالنسبة للشركات والمستثمرين الأفارقة، فإن الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين أيضاً يستخدمون دبي كقاعدة لإطلاق عملياتهم التجارية نحو إفريقيا، وهو ما يعزز أيضاً من كونها محوراً مهماً في المنطقة على الصعيد الاقتصادي.

وتشير "فايننشال تايمز" الى أن المزايا التي تتمتع بها دبي هي التي تجعل منها محوراً تجارياً مهماً يربط إفريقيا بغيرها من المناطق في العالم، ومن بين هذه المزايا الخدمات اللوجستية وخدمات الاتصالات والمواصلات وسهولة عمليات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن القوانين الميسرة التي تحكم المناطق الحرة في الامارة.

وقالت وزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي: "نحن نعتقد بقوة أن النجاح الذي تحققه دولة الإمارات يتوقف على النمو الاقتصادي المستمر، والنمو الصحي".

وتشير "فايننشال تايمز" الى أن دبي نجحت في جعل نفسها ممراً مهماً لحركة التجارة بين القارة الإفريقية ومنطقة الخليج، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين عبر الإمارة 109 مليارات درهم (30 مليار دولار) في عام 2012، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 27% عما كان عليه في العام السابق.

وفي الوقت الذي يتدفق فيه الشاي الإفريقي على المنطقة العربية عبر إمارة دبي، فإن النفط الخليجي يتدفق على القارة الإفريقية أيضاً عبر الإمارة، حيث يوجد العديد من رجال الأعمال الأفارقة الذين يتخذون من دبي مركزاً لعملياتهم من أجل استيراد السلع التي تحتاجها بلادهم.

ويمثل المركز الجغرافي لإمارة دبي موقعاً استراتيجياً ومهماً يربط بين قارة آسيا وقارتي إفريقيا وأوروبا، حيث تمر عبر دبي العديد من العمليات التجارية الضخمة التي تربط القارات ببعضها، وكثيراً ما يتم التواصل التجاري والاستثماري بين الصين ودول إفريقية وأوروبية عبر دبي، فضلاً عن أن التسهيلات التي تقدمها الإمارة للمستثمرين والقوانين المتقدمة التي تحكم الاستثمارات والعمليات التجارية تغري الكثير من رؤوس الأموال لاتخاذ دبي مركزاً لعملياتهم.