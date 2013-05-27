باركليز: عودة تعافي قطاع الصيرفة الاستثمارية بالمنطقة

أكد نائب رئيس الصيرفة الاستثمارية في بنك باركليز، مكرم عازار، عودة النمو في قطاع الصيرفة الاستثمارية، لافتاً إلى التحسن الذي شهده السوق في العام الماضي والعام الجاري، لاسيما بفعل وجود كبار المستثمرين في المنطقة.

وشدد عازار في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش المنتدى العالمي للاقتصاد في الأردن على أهمية الشرق الأوسط كونه مصدرا للأموال.

وأضاف عازار أن ضعف الصيرفة الاستثمارية لم يكن السبب في انسحاب بعض البنوك من المنطقة، لافتاً إلى أن المنطقة تستقطب الأموال الخليجية والعالمية.

وقال عازار "لقد تعافى قطاع الصيرفة الاستثمارية في 2012 و2013، وواصل النمو".

وأكد أن بنك باركليز مستمر بالتوظيف، وأن دول الخليج, لاسيما قطر والإمارات والسعودية، هي المصادر الرئيسية لعوائده.