16 مليار درهم تجارة دبي من مستحضرات التجميل

بلغت واردات دبي من العطور ومواد التجميل العام الماضي 16 مليار درهم، مرتفعة من 11 مليار درهم في 2009 إلى 12 مليار درهم في العام 2010، لتصل إلى 15 مليار درهم في العام 2011، بحسب إحصائية حديثة لجمارك دبي.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، أشارت الإحصائية إلى أن واردات دبي من العطور ومواد التجميل بلغت 10 مليارات درهم، فيما وصلت الصادرات وإعادة التصدير من هذه المواد إلى 6 مليارات درهم، ما يعكس وجود سوق نشطة لقطاع التجميل في الإمارة يدعم حركة التجارة التي تتم بهذه المواد عبرها الى الاسواق الاقليمية و العالمية.

وأوضحت أن فرنسا تقدمت الدول التي تستورد منها دبي العطور ومواد التجميل بواردات وصلت قيمتها في العام 2012 إلى 2.6 مليار درهم تمثل 27% من إجمالي واردات دبي من العطور ومواد التجميل .تلتها الولايات المتحدة الاميركية بما قيمته مليار درهم لتصل حصتها الى 11% ثم ألمانيا بواردات تبلغ قيمتها 935 مليون درهم بحصة 10%، لتصل مساهمة هذه الدول الثلاث التي تعد أكبر أسواق استيراد العطور ومواد التجميل إلى دبي نحو 47 في المائة من اجمالي الواردات لهذه المواد.

وعلى مستوى الصادرات وإعادة التصدير جاءت السعودية في المركز الأول حيث بلغت حصتها 18 في المائة تمثل نحو مليار درهم تلتها الكويت بحصة 7 في المائة تعادل ما قيمته 440 مليون درهم ثم الولايات المتحدة الأميركية بحصة 6 في المائة وبقيمة 367 مليون درهم لتصل حصة هذه الدول إلى 31 في المائة من إجمالي الصادرات وإعادة التصدير لقطاع التجميل.

وتأتي العطور في مقدمة تجارة دبي الخارجية بمنتجات قطاع التجميل لتمثل 22 في المائة من الواردات بقيمة 15، 2 مليار درهم و 26% من الصادرات و إعادة التصدير بقيمة 6، 1 مليار درهم.