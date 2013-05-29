منطقة الشرق الأوسط تنفق 80 مليار دولار على المواصلات

قدر خبراء في الاقتصاد حجم المشاريع قيد التنفيذ في قطاع المواصلات العامة في منطقة الشرق الأوسط بنحو 80 مليار دولار، تقدر حصة الإمارات منها بنحو 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم).

ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية، قال مشاركون في مؤتمر ومعرض الاتحاد العالمي للمواصلات العامة "يو إي تي بي" الذي يقام في العاصمة السويسرية جنيف، إن منطقة الشرق الأوسط تمثل واحدة من أهم المناطق بالعالم في قطاع الاستثمارات بقطاع المواصلات العامة.

بدورها، الإمارات وحدها تستحوذ على أكثر من 12.5% من استثمارات منطقة الشرق الأوسط في مجال الطرق والمواصلات والخدمات ذات الصلة بها.

وتشارك الإمارات بأكبر وفد في تاريخ مشاركاتها في المؤتمر والمعرض ويمثل الوفد 15 جهة حكومية وخاصة تعمل في خدمات النقل والمواصلات، في الوقت الذي تشارك فيه الدولة بفعاليات المؤتمر الذي يمتد حتى 30 مايو الجاري، من خلال أوراق عمل متخصصة.

ويشارك في المؤتمر 150 متحدثا من 30 دولة، بينها الإمارات، فيما يشارك في المعرض 252 شركة ومؤسسة، ويقام على مساحة 30 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 12 ألف زائر من 95 دولة، ويعتبر مؤتمر الاتحاد العالمي للمواصلات، أهم مؤتمر على مستوى العالم في مجال المواصلات والنقل الجماعي، وتجري أحداثه مرة كل عامين.

من جانبه، قال محمد الملا عضو هيئة الطرق والمواصلات بدبي، رئيس اللجنة العليا لمؤتمر الشرق الأوسط للمواصلات العام 2014، إن قطاع النقل في المنطقة من أهم القطاعات التي تستقطب الشركات العالمية، لافتا الى أن التقديرات لحجم مشروعات القطاع تصل الى 80 مليار دولار، منها 10 مليارات في الإمارات وحدها، نظراً للتطور العمراني السريع.

وستنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة خلال الاجتماع بحضور 300 من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال النقل الجماعي من مختلف دول العالم، رئيساً جديدا للاتحاد خلفاً للرئيس الحالي عثمان تيام، وسيشارك 110 مسؤولين لهم حق التصويت في الانتخابات.

إلى ذلك، خصص جناح هيئة الطرق والمواصلات بدبي، قسماً ضمن جناحه بالمعرض للترويج لملف ترشح دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020، يتم خلاله إبراز مقومات البنية التحتية من شبكات الطرق والمواصلات والاتصالات وغيرها التي تتمتع بها إمارة دبي، إلى جانب تسليط الضوء على ابرز المعالم السياحية والثقافية والخدمية والعمرانية في الإمارة.

وقال مطر الطاير الرئيس التنفيذي للهيئة "تستهدف المشاركة في المؤتمر والمعرض إطلاع المشاركين على المشاريع الحيوية التي تنفذها الهيئة في البنى التحتية اللازمة لتشغيل شبكة المواصلات العامة، إضافة إلى عرض تجربة الهيئة في مجال الصحة والسلامة والحفاظ على البيئة، والتي تعزز من فرص دبي في استضافة اكسبو 2030".