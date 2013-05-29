القضاء الأوروبي يلغي تجميد أرصدة أقارب بن علي

قرر القضاء الأوروبي إلغاء عقوبات ضد ثلاثة من أقرباء الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، هم صخر الماطري وسليم شيبوب زوجا بنتين للرئيس وبلحسن الطرابلسي شقيق زوجته ليلى الطرابلسي.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن العقوبات التي ألغتها المحكمة الأوروبية أمس كان اتخذها الاتحاد الأوروبي بناء على طلب من السلطات التونسية في يناير/كانون الثاني 2011 إبان الثورة التونسية، وقضت هذه العقوبات حينها بتجميد أرصدة مالية لأصهار الرئيس بن على الثلاثة مودعة بأوروبا، باعتبار وجود شبهات حول اختلاسهم لأموال عمومية.

وقد جاء قرار الاتحاد الأوروبي تجميد هذه الأرصدة باعتبار أن المعنيين بالأمر محل تتبع من قبل السلطات التونسية ومشتبه بهم في عمليات تبييض أموال.

ولكن المحكمة الأوروبية رأت أن عبارة تبييض أموال لم يرد ذكرها في الحكم الأول، وأنه لا يمكن اعتبار شخص، بأنه مسؤول عن اختلاس أموال عامة فقط بسبب خضوعه لتحقيق قضائي حول أفعال تتعلق بتبييض أموال، وهو الأساس الذي يبدو أن المحكمة الأوروبية قد اعتمدت عليه في قرارها إلغاء عقوبات تجميد أرصدة المعنيين بالأمر.

لكن المحكمة بينت من جهة أخرى أن رفع هذه العقوبات لن يتم بصفة فورية، وأن قرارات التجميد ستبقى سارية المفعول حتى انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل من قبل السلطات التونسية.

وترى بعض الأوساط القضائية والحقوقية أن الحكومة التونسية ستقوم بكل تأكيد بالتعقيب على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي وفي أقرب وقت، وبالدفع بمؤيدات جديدة حول شبهات اختلاس أموال عامة التي تلاحق على أساسها أقرباء بن على الثلاثة.