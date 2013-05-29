بريطاني يربح 94 مليون يورو بـ"اليانصيب" وينضم للأثرياء

استيقظ مواطن بريطاني على أجمل خبر في حياته، حيث أصبح في دقائق واحداً من أغنى أغنياء بريطانيا من خلال فوزه بالجائزة الكبرى في مسابقة "اليانصيب" الأوروبية "يورو ميليونز" وقيمتها 94 مليون يورو (81 مليون جنيه استرليني).

وقال الناطق باسم الشركة المنظمة لمسابقة اليانصيب "الفرصة كانت متاحة للمتسابقين من كل أنحاء أوروبا للفوز بالجائزة الكبرى لهذا العام، لكن شمس الحظ أشرقت على بريطانيا مجدداً".

وأضاف "هذه الجائزة الكبرى الجديدة حلقت بصاحبها الفائز ليحتل المركز السادس في قائمة أثرياء (ناشيونال لوتري)، بعد أن كان أحد الفائزين قد حصد في مايو 2010 جائزة بلغت قيمتها 84.4 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب آخر قائمة لأثرى أثرياء بريطانيا أعلنتها جريدة "صنداي تايمز" لعام 2012 فإن الفائز بمبلغ 80 مليون جنيه إسترليني يحتل المركز 908 ضمن أغنى الأغنياء في المملكة المتحدة.



وأصبح صاحب الحظ الفائز بالـ81 مليون جنيه إسترليني يمتلك ثروة أقل بقليل من ثروة براين ماي، وهو أحد أشهر الموسيقيين في بريطانيا، وواحد من أغنى الأغنياء في المملكة المتحدة، حيث تقدر "صنداي تايمز" ثروته بنحو 90 مليون جنيه إسترليني.

وتقول صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الجائزة التي حصل عليها البريطاني المحظوظ ستمكّنه اعتباراً الآن من شراء واحدة من أجمل الجزر اليونانية وواحدة من أجمل الأماكن في العالم وهي جزيرة "أومفوري" التي يبلغ ثمنها في الوقت الحالي 40 مليون جنيه إسترليني فقط، أي أقل من نصف الجائزة، إضافة إلى أن هذا الشخص أصبح بمقدوره شراء أغلى سيارة في العالم والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليون جنيه إسترليني.