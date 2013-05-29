رجل أعمال بريطاني يشتري قرية إسبانية بـ39 ألف جنيه فقط

لم يتوانَ رجل أعمال بريطاني في اصطياد فرصة كانت سانحة له، من خلال عرض قرية إسبانية كانت معروضة للبيع، بعد أن هجرها سكانها. وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد نجح رجل الأعمال نيل كريستي في إتمام ما سمّاه "صفقة العمر"، وذلك بعد أن تمكن من شراء قرية إسبانية مهجورة بأكملها مقابل 39 ألف جنيه استريليني (ما يعادل 58 ألف دولار فقط)، وهو سعر وصفته الصحيفة بـ"الزهيد"، والذي يقل عن أسعار المنازل الصغيرة في بريطانيا.

وقرر كريستي (61 عاماً) أن يقوم بشراء القرية الإسبانية المهجورة منذ عام 2005؛ نظراً لأن سعرها مميز.

وتطل منازل القرية البالية على 9 أفدنة من المناظر الطبيعية المتمثلة في شلالات وأراض قام كريستي وزوجته باستصلاحها، وقد غادر بلاده مع زوجته وانتقلا للحياة في قريتهما الجديدة، بعد أن قاما بتغيير معالمها.

يُذكر أن الأوضاع الاقتصادية السيئة في إسبانيا أدت إلى تناقص عدد السكان في بعض القرى في الشمال الإسباني بسبب النزوح إلى المدينة، وإقبال العديد من الأجانب على شراء العقارات الشاغرة والاستثمار بإعادة تأجيرها للسياح.