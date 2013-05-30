مصر.. 9.2 مليار جنيه استثمارات سياحية متوقعة في 2014

توقعت الحكومة المصرية تنامي الاستثمارات السياحية خلال العام المالي المقبل لتصل 9.2 مليار جنيه، على أن يضخ القطاع الخاص 82% منها.

ومن المنتظر أن تستثمر الشركة القابضة للسياحة والسينما 1.5 مليار جنيه فضلاً عن توجيه 72 مليون جنيه استثمارات للحكومة والهيئات الاقتصادية في تمويل برامج التنشيط والترويج السياحي الداعمة للنشاط، بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

وبحسب تقرير لوزارة التخطيط بشأن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل فقد قلّصت الظروف الراهنة حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في النشاط السياحي خلال العام المالي الجاري إلى 6.5 مليار جنيه مقابل استثمارات تقديرية 8.2 مليار جنيه.

وتعد الهيئة العامة للتنمية السياحية اللاعب الرئيس في القطاع بما تمتلكه من محفظة أراضٍ ضخمة بالمناطق الساحلية، حيث طرحت نحو 15 مليون متر خلال الـ8 شهور الاخيرة بداية من أكتوبر الماضي في إطار خطتها طرح نحو 29 مليون متر مربع.

وفي سياق متصل كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للتنمية السياحية أن مساحة الأراضي التي طرحتها الهيئة خلال السنوات السابقة بلغت 275.8 مليون متر، أقيمت عليها 738 مشروعاً تضم 80.8 ألف غرفة فندقية عاملة و47.4 ألف وحدة إسكان سياحي باستثمارات 41.6 مليار جنيه، لا تشمل البنية التحتية بالمناطق المختلفة.