ربع الأطباء غير السعوديين رواتبهم أقل من 2000 ريال

رغم أن أجور الأطباء في جميع دول العالم تعتبر الأعلى بين الكثير من القطاعات، لكن ما كشف عنه في السعودية كان بمثابة "ضرب من الخيال"، حيث إن 25% من أجور الأطباء لا تتجاوز الـ2000 ريال، بل إن أجر بعضهم يصل إلى 500 ريال.

بيد أن الأمر قد يكون "وهما" في ظل تلاعب البعض والتحايل على "السعودة" ونظام التأمينات الاجتماعية، وبحسب صحيفة عكاظ، فقد كشف مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، عبدالعزيز بن هبدان الهبدان، أن 10 آلاف طبيب غير سعودي يمثلون 25% من الأطباء غير السعوديين المسجلين تحت مهنة طبيب، أجورهم أقل من ألفي ريال، وبين أن التأمينات رصدت في كشفها للسعودة الوهمية حالات تحايل على السعودة، منها ألفا طبيب غير سعودي أجورهم أقل من 500 ريال.

وكشف عن تسجيل بعض الموظفين في الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك في نظام التأمينات سواء للسعوديين 1500 ريال ولغيرهم 400 ريال، مع أن الأجور الفعلية لهم أعلى بكثير من ذلك، ما جعل نسبة السعوديين المسجلين في الحد الأدنى الخاضع للاشتراك تصل إلى أعلى من 35% من مجموع السعوديين المسجلين بالقطاع الخاص وذلك قبل تطبيق برنامج نطاقات 2.

وحول تهرب بعض المنشآت من تسجيل موظفيها في نظام التأمينات الاجتماعية أو تسجيلهم بأجور غير حقيقية، قال صحيح هناك بعض المنشآت تتهرب من تسجيل موظفيها في نظام التأمينات الاجتماعية أو تسجيلهم بأجور متدنية لا تتطابق مع الأجور الفعلية، وذلك لمحاولة خفض قيمة الاشتراكات المدفوعة منها، وفي هذه الحالة تنظم أجهزة المتابعة بالمؤسسة من خلال مفتشي مكاتبها المنتشرة في مختلف المناطق والمحافظات زيارات لأصحاب العمل للتأكد من التطبيق الصحيح لأحكام النظام، بالإضافة إلى توجيههم وإرشادهم وتقديم كل معاونة ممكنة لهم في سبيل مساعدتهم في تطبيق النظام على الوجه الأكمل، وتذليل الصعاب عليهم، ويتم خلال تلك الزيارات اكتشاف عدد من المنشآت المخالفة، ومن ذلك تسجيل بعض الموظفين في الحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك في نظام التأمينات للسعوديين 1500 ريال ولغيرهم 400 ريال، مع أن الأجور الفعلية لهؤلاء الموظفين أعلى بكثير من ذلك.

وزادت نسبة السعوديين المسجلين بالحد الأدنى الخاضع للاشتراك قبل تطبيق برنامج نطاقات 2، والذي قرر أن السعودي صاحب الأجر ثلاثة آلاف ريال يحتسب كسعودي واحد، بينما السعودي صاحب الأجر 1500 ريال يحتسب كنصف سعودي في نسبة السعودة، بينما وصلت نسبة عدد غير السعوديين المسجلين بالحد الأدنى الخاص بهم إلى أكثر من 31%، إلا أن هذه الصورة في ما يتعلق بأجور السعوديين قد تغيرت نسبيا بعد تطبيق نطاقات 2، حيث انخفضت نسبة المشتركين المسجلين بأجور 1500 ريال لتصل إلى 13% بدلا من 35%.