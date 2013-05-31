اليابان: خطة لدعم "القارة السمراء" بـ10 مليارات دولار

أفادت وسائل إعلامية بأن اليابان ستعلن بمناسبة استضافتها مؤتمرا تنمويا لإفريقيا يفتتح السبت عن خطة خمسية لدعم التنمية في القارة السمراء بقيمة 10 مليارات دولار.

وبحسب صحيفتي نيكاي وسانكاي اليابانيتين، فإن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبيه سيعلن عن هذه المساعدة خلال مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية إفريقيا "تيكاد" الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام في مدينة يوكوهاما.

وجرت النسخة الأخيرة من هذا المؤتمر في العام 2008 في يوكوهاما أيضا، ولكن منذ 2009 حدثت متغيرات عديدة، فالصين المتعطشة إلى المواد الأولية أصبحت الشريك التجاري الأول لإفريقيا.

وفي 2011 بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا حوالي 166,3 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 83% بالمقارنة مع العام 2009، وقد ارتفعت هذه النسبة أكثر في 2012 إذ لامست قيمة التبادلات البينية عتبة الـ200 مليار دولار.



وبحسب الصحيفة الاقتصادية نيكاي فإن تراكم الأموال العامة والاستثمارات الخاصة اليابانية في إفريقيا قد يبلغ 30 مليار دولار بحلول 2018.

ومنذ 1993 تستضيف اليابان كل خمسة أعوام قادة حوالي 40 دولة إفريقية في "مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية إفريقيا" (تيكاد) الذي تنظمه بالاشتراك مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الإفريقي.

