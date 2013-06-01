بطالة منطقة اليورو تدخل في "نفق موحش" وتصل إلى 12%

تشهد منطقة "اليورو" في الفترة الحالية أزمة كبيرة على صعيد البطالة، حيث بدأت تزداد تلك النسبة في كثير من الدول الأوروبية، خصوصاً من الدول التي يعاني اقتصادها من هبوط كبير.

وبحسب صحيفة الحياة، فقد سجّلت البطالة في منطقة اليورو مستوى قياسياً جديداً عند 12.2% في أبريل مع 19.2 مليون شخص عاطل من العمل في حين لا يزال الانكماش يؤثر في الاقتصاد.

وأعلن مكتب "يوروستات" للإحصاءات أن 1.6 مليون شخص خسروا وظائفهم في الدول الـ 17 الأعضاء في منطقة اليورو، خلال الأشهر الـ12 الأخيرة وحتى أبريل، في حين انضم 95 ألف شخص إضافي إلى العاطلين من العمل خلال أبريل.

وفي حين ارتفعت نسبة البطالة في منطقة اليورو للشهر الـ24 على التوالي بقي معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مستقراً في أبريل بـ11 %.

وبلغ عدد العاطلين من العمل 26.6 مليون في الاتحاد الأوروبي في أبريل و19.3 مليون في منطقة اليورو. وتظهر الأرقام ارتفاعاً كبيراً خلال عام مع بطالة بلغت 11.2 % في منطقة اليورو خلال الشهر ذاته في 2012 و10.3 % في الاتحاد الأوروبي.

وبقيت اليونان البلد الأكثر تضرراً في أبريل مع معدل بطالة وصل إلى 27 % في فبراير مقابل 21.9 % قبل عام. وكانت نسبة البطالة في إسبانيا رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو والخامس في الاتحاد الأوروبي 26.8% مقابل 26.7 % في يناير و24.4 % قبل عام.

وأشارت الأرقام التي نشرتها وزارة العمل الفرنسية إلى أن عدد طالبي العمل في فرنسا زاد 39800 شخص، باستثناء أراضي ما وراء البحار، ليصل إلى 3.264 مليون شخص وهو رقم قياسي جديد. ومنذ 24 شهراً، يزداد عدد المنضمين إلى سوق البطالة الذين لا يقومون بعمل خلال الشهر.

وسجّل معدّل البطالة في إيطاليا في الربع الأول من العام الجاري أعلى معدّل فصلي منذ الربع الأول من عام 1977، عند 12.8% ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية، «أنسا»، عن معهد الإحصاءات الوطني «إيستات» أن معدّل البطالة في الربع الأول من هذا العام بلغ 12.8 %، ما يعادل 3.276 مليون شخص، وهو أعلى معدل منذ 1977. كما بلغ معدّل البطالة بين الشباب 41.9 %، وهو المعدّل الأعلى منذ 1977 أيضاً.

وانخفض معدّل البطالة في روسيا إلى 4.2 مليون شخص في مايو الماضي. وأفادت هيئة الإحصاء الفيدرالية في بيان نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية، أن هذا العدد يشكل نسبة 5.6 % من عدد السكان القادرين على العمل والبالغ 75.3 مليون نسمة (53 % من عدد سكان الإجمالي. وكان العدد بلغ 4.271 مليون في أبريل الماضي.