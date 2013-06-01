11.5 % من الأسر الكويتية "ثرية" ومن أصحاب الملايين

يعتبر الاقتصاد الكويتي أحد أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط والعالم، كما أن دخل الفرد الكويتي عالٍ مقارنة بكثير من الدول النفطية، وهو ما يؤكد عدم وجود طبقات فقيرة في هذا البلد.

وبحسب صحيفة القبس، فقد أكدت دراسة لأحد بيوت الاستشارات الأميركية أن 11.5% من الأسر الكويتية تعتبر بين الأثرياء وأصحاب الملايين.

وقالت مجموعة بوسطن الاستشارية إن نمو الثروات في الشرق الأوسط (9.1%) أعلى من معدل متوسط النمو العالمي (7.8).

وأكدت أن أكبر كثافة للمليونيرات كانت في قطر، حيث إن 143 من بين كل 1000 أسرة لديهم ثروة خاصة تزيد على المليون دولار، ثم سويسرا بمقدار 116 مليونيرا من بين كل ألف أسرة، ثم الكويت (115) وهونغ كونغ (94) وسنغافورة (82).

وقالت إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في أجزاء كثيرة من العالم، فإن الثروات الخاصة نمت في عام 2012 بنسبة 7.8% وزاد عدد المليونيرات في العالم إلى 13.8 مليون شخص.

وفي ظل الزيادة في الثروات الخاصة بنسبة 7.8%، وصل مجموع تلك الثروات إلى 135.5 تريليون دولار عام 2012، بحسب "مجموعة بوسطن الاستشارية".

وقالت المجموعة في دراستها السنوية حول الثروات العالمية إن نسبة الزيادة كانت أكبر من عام 2011 عندما بلغت 3.6% ومن عام 2010 أيضا عندما بلغت 7.3%.

وزادت الثروات الخاصة في أميركا الشمالية بالمعدل نفسه بنسبة 7.8%. وكانت النسبة في غرب أوروبا 5.2% وارتفعت في اليابان بنسبة 2.4%. ورجعت الزيادة بشكل رئيسي إلى الانتعاش الحاد في أسواق الأسهم بمعظم البلدان، خصوصاً في النصف الثاني من العام، بحسب المجموعة الاستشارية.



وذكرت أن العدد الإجمالي للأسر التي لا تقل ثروتها عن مليون دولار بلغ 13.8 مليون عالميا في 2012 أو 0.9% من جميع الأسر في العالم.

وشهدت الولايات المتحدة أكبر عدد من الأسر بمقدار 5.9 مليون أسرة، تلتها اليابان بـ 1.5 مليون والصين بـ 1.3 مليون. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المليونيرات في الصين عددهم في اليابان عام 2013.

وعلى صعيد المليارديرات، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول بعدد أصحاب المليارات في 2012، غير أن أعلى كثافة لأصحاب المليارات كانت في هونغ كونغ بـ 15.1 لكل مليون، ثم سويسرا بـ 9.4 لكل مليون.

