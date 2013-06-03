نصيب الفرد في الإمارات الأعلى عربياً والرابع عالمياً

احتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً كأغنى دول في العالم على أساس نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، الذي بلغ 49.88 ألف دولار متقدمة على سويسرا، التي تعدّ من أغنى الدول الأوروبية، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وبحسب صحيفة "البيان" الاماراتية، فقد احتلت الإمارات المركز الرابع فيما جاءت سويسرا في المركز الخامس بنصيب فرد من إجمالي الناتج المحلي بلغ 46.47 ألف دولار سنوياً.

ولم يسبق الإمارات من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلا ثلاث دول، هي الولايات المتحدة في المركز الثالث، والنرويج في المركز الثاني، بينما جاءت سنغافورة في المركز الاول.

وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي الى أن عدداً قليلاً من الدول النفطية انعكس دخلها على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، والقليل جداً استطاع الاستفادة من هذا الدخل، وهو ما برزت فيه الإمارات.

وقال الصندوق إن دبي تحولت الى مدينة كبرى وسط منطقة صحراوية، ويتمتع سكانها بأعلى مستويات الدخل والمعيشة.

وأضاف التقرير أن الإمارات بصفة عامة لاتزال تحقق تقدماً تنموياً وتلعب السياحة دوراً مهماً في نموها الاقتصادي، كما أن الاستثمارات الاجنبية عززت الاقتصاد المحلي وبلغت قيمتها 10 مليارات دولار في عام 2011.

وعبر صندوق النقد الدولي عن التفاؤل في تقديراته بالنسبة للإمارات، حيث يتوقع ان ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ليصل الى أكثر من 57 ألف دولار بحلول عام 2018.

وأرجع الصندوق النمو الاقتصادي الناشط في الإمارات الى أسواق البلاد التي سجلت ارتفاعات كبيرة حتى الآن في العام الجاري.

وقال التقرير إنه في الوقت الذي يعد الاستثمار في دول الشرق الاوسط ليس سهلاً مقارنة بأسواق راسخة مثل سويسرا، فإن الاستثمار في الإمارات يقدم قصة نجاح من ألمع القصص في المنطقة.