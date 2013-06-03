2100 دولار مكافأة شهرية للمرأة الكويتية "غير العاملة"

يسعى نواب مجلس الأمة الكويتي لرفع سقف مكافأة المرأة غير العاملة الشهرية من 922 دولار إلى 2100 دولار، وذلك بعد إقراره داخل قبة البرلمان، وفقا لصحيفة الرأي.

وبحسب تصريحات عدد من النواب فإن تلك الزيادة في طريقها إلى الإقرار، وستصرف للمرأة غير العاملة من سن الـ24 عاما فما فوق، بالإضافة إلى تعديل عدد من القوانين المالية مثل مكافأة نهاية الخدمة وسن التقاعد للمرأة العاملة.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة القبس الكويتية، أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة صرفت نحو 25.6 مليون دينار(90 مليون دولار) لــ30 ألف مواطن كبدل بحث عن عمل خلال الفترة من 2010 وحتى نهاية مايو المنصرم.

وقال أمين عام البرنامج فوزي المجدلي إن قيمة "البدل" تتراوح بين 75 و200 دينار، ويستحقها الباحث عن عمل من فئتي المتزوج والأعزب من حملة المؤهلات العلمية المختلفة وفق الشروط والضوابط.

من جهة متصلة، يتجه عدد من النواب إقرار مكافأة 18 راتبا شاملا، مكافأة تقاعد للموظف الكويتي في كافة القطاعات، وزيادة علاوة الأولاد إلى 75 دينارا على أن تشمل 7 منهم، والسماح لمن دخل صندوق المعسرين بالاقتراض مرة أخرى، عدا عن الإصرار على زيادة بدل الإيجار.

كشف عن النائب خليل الصالح عضو لجنة شؤون المرأة "رفع مكافأة الكويتية التي لا تعمل من 350 دينارا (1222 دولار) إلى 559 ديناراً (2100 دولار) وخفض سن الاستحقاق من 40 إلى 24 عاماً، وأن اجتماع لجنة المرأة اليوم سيخصص لمناقشة مكافأة المرأة التي لا تعمل، الأمر الذي سيخلق فرصاً وظيفية ويحافظ على النسق الاجتماعي.