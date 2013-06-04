جنوب السودان يراهن على "الذهب" لرفد الاقتصاد

يجثو بيتر لوسيبي على ركبتيه في الماء ويبحث في الرمال عن سبيكة ذهب، بينما يكد آخرون من حوله في العمل تحت أشعة الشمس الحارقة في جنوب السودان.

ويقول، وهو يمسح الغبار عن جبينه، “لدينا الكثير من الذهب هنا”. وفي أحد الأيام، عثر هناك في ناناكاناك في شرق جنوب السودان على أونصة كاملة من الذهب (30 غراماً).

في ناناكاناك، يبحث الكثيرون عن الذهب على أمل أن يجنوا ثروة، وتأمل جنوب السودان التي يعتمد اقتصادها على النفط بنسبة 98% أن تكون قد وجدت مصدراً جديداً للدخل.

ويقول الخبراء إن الأرض في جنوب السودان قد تكون غنية بالذهب وأيضاً بالنحاس والنيكل والبلاتين والمنغنيز، ما يبرر نمو صناعة منجمية هناك.

ويقول رينر هينغستمان، وهو محلل لدى مجموعة “آدم سميث انترناشونال” الاستشارية في لندن، “قد تحل الصناعة المنجمية على الأمد الطويل محل النفط، لأن النفط يتوقع أن يبدأ بالنفاد بعد فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات من اليوم”.

ويضيف أن إنشاء صناعة منجمية ضخمة في جنوب السودان قد يستغرق ما بين 5 سنوات و15 سنة.

وحتى اللحظة، لم يتم استكشاف الأرض، ما عدا مرة واحدة عندما جرت عملية مسح جوي حول المركز التجاري الأقرب وهو مركز كابويتا الذي يقع على بعد 200 كيلومتر تقريباً من العاصمة جوبا.

والانفصال عن الشمال في يوليو/تموز ،2011 ورثت ثلاثة أرباع موارد النفط في السودان ما قبل التقسيم، لكنها لاتزال تعتمد بشكل كامل على أنابيب النفط في الشمال من أجل التصدير.

ولاتزال العلاقة متوترة مع سلطات الخرطوم، ما يزيد إشكالية اعتماد البلاد المفرط على النفط.

وفي يناير/كانون الثاني 2012، أوقف جنوب السودان أكثر من سنة إنتاجه النفطي بعد خلاف مع السودان حول التكاليف التي ينبغي دفعها من أجل مرور النفط الخام في أنابيب النفط الخاصة بها. وفي تلك الفترة، كان اقتصادها متدهوراً.

وفي منطقة ناناكاناك، كانت إحدى القبائل قبل 50 سنة، أي عندما تخلص السودان من الاستعمار البريطاني، تحفر الأرض بحثاً عن الذهب. وكانت هذه القبيلة واسمها “توبوزا” تعمل بخدمة تجار يدفعون لها دولاراً واحداً للغرام الواحد.

واليوم، انضم إلى القبيلة عشرات آلاف العمال المنجميين المستقلين، وتنتظر شركات دورها.

ويؤكد وزير النفط والمناجم أن الحكومة تولي “هذا القطاع اهتماماً خاصاً”، ويأمل أن يتم توزيع رخص الاستثمار الأولى هذه السنة.