اليابان تتعهد برفع دخل الفرد 3% لمدة 10 سنوات

تعهد رئيس الوزراء الياباني، شينزو أبي، اليوم بزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي بنسبة 3% سنوياً لمدة 10 سنوات، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة لاجتذاب التكنولوجيا والموارد البشرية ورؤوس الأموال في إطار استراتيجيته لإعادة الحيوية إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وإعطاء دفعة للدخل ضرورية لنجاح برنامج "أبي" الطموح الذي يهدف إلى إنهاء سنوات من انكماش الأسعار وعقود من التباطؤ الاقتصادي.

وكشف "أبي" عن المستوى المستهدف للدخل في كلمة تناول فيها أيضاً خطوات أخرى ستتضمنها حزمة إجراءات من المنتظر أن يوافق عليها مجلس الوزراء في 14 يونيو/حزيران.

وتهدف حملة شاملة للتيسير النقدي أطلقها بنك اليابان المركزي في أبريل/نيسان إلى تحقيق مستوى للتضخم قدره 2% في أقل من عامين.

ويقول محللون إنه سيتعين رفع الأجور لوضع الاقتصاد وأسعار المستهلكين في مسار صعودي تتوافر له مقومات الاستمرارية.