14 ألف طائرة خاصة تدخل الخدمة في 2017 بـ226 مليار دولار

رغم التحديات التي يواجهها قطاع الطيران الخاص في السعودية فإن خبراء في القطاع يتوقعون نموه بنحو 10% بحلول العام المقبل.

وتوقع مختصون نمو سوق الطيران الخاص السعودي بنسبة تتجاوز 10% في 2014، تزامناً مع القفزات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها السعودية التي تنعكس على أرض الواقع.

هذه التوقعات الإيجابية وغيرها من المناقشات تصدرت أجواء المؤتمر الثالث للطيران الخاص في الشرق الأوسط الذي عقد في جدة.

ورغم هذه التوقعات فإن قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال يواجه تحديات كبيرة، أهمها تحديد الأطر القانونية والتنظيمية ورحلات الطيران العارضة وغير القانونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعرف بالسوق الرمادية.

وأجمع المشاركون في المؤتمر على أن السوق الرمادية هي أكبر مشكلة تواجه تطور الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في المنطقة، وتحديداً السعودية. وطالبوا بوضع تنظيمات قانونية أكثر صرامة للحد من هذه المشكلة العالمية.

الخبراء توقعوا دخول أكثر من 14 ألف طائرة خاصة الخدمة مع حلول عام 2017، بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 850 مليار ريال سعودي، بما يعادل 226 مليار دولار، مع وجود نسبة كبيرة منها لمنطقة الشرق الأوسط والسعودية تحديداً.