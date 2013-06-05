هيئة الاتصالات السعودية تقرر وقف تطبيق "فايبر"

قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، إيقاف تطبيق "فايبر" اعتباراً من اليوم الأربعاء، وذلك لعدم استيفائه للمتطلبات التنظيمية المطلوبة.

وقالت "الهيئة" في بيان أصدرته اليوم "إشارة إلى البيان الصادر من الهيئة بتاريخ 19-5-1434هـ، بخصوص إبلاغ مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لبعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت في المملكة على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة".

وأضاف البيان "حيث إن تطبيق فايبر بوضعه الحالي لا يفي بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية في المملكة، فقد تم إيقاف التطبيق اعتبارا من تاريخ 26 رجب 1434 هـ".

وتؤكد الهيئة أنها ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حيال أي تطبيقات أو خدمات أخرى في حال عدم الوفاء بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية في المملكة.