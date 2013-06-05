8.2 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى لمترو الدوحة

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، المسؤولة عن بناء شبكات السكك الحديدية المتكاملة في قطر، الأربعاء، أنها أرست أربعة عقود لتنفيذ أعمال التصميم والبناء الرئيسية للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار ريال قطري (نحو 8.2 مليار دولار).

وذكر بيان صحافي صادر عن شركة "الريل" أن إرساء العقود للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة، يشكل محطة رئيسية في برنامج تطوير مشروع سكك الحديد القطرية.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال المرحلة الأولى للمشروع أواخر هذا العام وتنتهي في عام 2019.

وأرست "الريل" عقد تصميم وبناء مشروع "الخط الأحمر – شمال" على تحالف الشركات والذي ترأسه شركة "امبرجليو" الإيطالية، ويشمل شركات "جلفار المسند" القطرية و"إس كيه إنجنير آند كونستركشن" الكورية الجنوبية.

وكذلك تم إرساء عقد تصميم وبناء مشروع "الخط الأحمر – جنوب" على تحالف ترأسه شركة "كيو دي في سي" القطرية.

أما مشروع "الخط الأخضر" فتمّت ترسيته على تحالف ترأسه شركة شركة (PORR Bau GmbH ) النمساوية.

كما أرست "الريل" عقد بناء المحطتين الرئيسيتين لمترو الدوحة وهما "مشيرب" و"المدينة التعليمية" على تحالف ترأسه شركة "سامسونغ سي آند تي كوروبريشن" الكورية الجنوبية.