السعودية: بدء تشغيل أكبر محطة تحلية مياه في العالم

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية دخول مشروعها في رأس الخير مرحلة الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري. وقال محافظ المؤسسة المهندس عبدالرحمن آل ابراهيم إن محطة رأس الخير ستدخل مرحلة إنتاج الكهرباء في الربع الثالث بينما ستبدأ إنتاج المياه بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

ويعد مشروع محطة رأس الخير أكبر مشروع تحلية على مستوى العالم بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، و2400 ميغاوات من الكهرباء، وباستثمارات بلغت نحو 23 مليار ريال (6.1 مليارات دولار).



وقال آل ابراهيم إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 75%، موضحاً أن المشروع عانى من بوادر تعثر في الجزء الخاص بإنتاج الكهرباء إلا أن المؤسسة العامة لتحلية المياة المالحة، عملت مع المقاول المتضامن لنقل المهام إلى أحد المقاولين وأعيد ترتيب أوراق المشروع وأشرف على المشروع في مراحله الأخيرة استشاري متخصص في إدارة المشاريع التي شارفت على التعثر، وتجاوز الصعوبات التي عانى منها حتى استقر عند نسبة إنجاز توازي بقية مكونات المشروع.



وقال آل ابراهيم إن المؤسسة توصلت مؤخراً لتسوية مع شركة معادن بسبب تأخر انتاج الكهرباء التي تعتمد عليها مصانع شركة معادن في رأس الخير، مبيناً أنه "تم تزويد المصانع بالكهرباء من الشركة السعودية للكهرباء منذ ديسمبر، والتي لا يعتبر الطلب على الكهرباء فيها فترة الذروة".

وأضاف "توصلت المؤسسة لاتفاق مع شركة الكهرباء لتزويد مصانع معادن بالكهرباء في فترة الصيف مقابل إمداد المؤسسة لشركة الكهرباء بـ450 ميغاوات من باقي محطاتها".

وأشار إلى أن أول هذه المشاريع محطة الجبيل 3 والتي سيقفز انتاجها إلى 1.5 مليون متر مكعب من المياه و نحو 3000 ميجا وات من الكهرباء".

وأكد آل ابراهيم أن المؤسسة تنظر إلى استهلاك الوقود في المحطات بكثير من الأهمية حيث تخطط لرفع انتاج المحطات بـ50% بنفس كمية الوقود المستهلك فيها حاليًا، كما لدى المؤسسة خطط للاستثمار الموسع في الطاقة الشمسية لإنتاج المياه.

وأشار إلى أن السعودية لديها خطة استرتيجية لإعادة بناء المحطات التي شارفت على نهاية عمرها الافتراضي بتقنيات حديثة تقلل من استهلاك الوقود وتنتج المياه بكميات أكبر، واستشهد بمحطة جدة 2 التي تم تجديدها ليرتفع انتاجها من 40 ألف متر مكعب إلى 240 ألف متر مكعب.

وستبدأ محطة رأس الخير إنتاج الكهرباء بقدرة تصل إلى 416 ميغاوات مع بداية الربع الثالث من العام الجاري لتصل قدرتها الانتاجية نحو 830 ميغاوات بنهاية العام، فيما يبدأ إنتاج المياه من وحدة التناضح العكسي نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل بنحو 150 ألف متر مكعب.