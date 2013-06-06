قطر توقّع عقد "مترو الدوحة" الأوّلي بـ8.2 مليار دولار

ضمن خطة قطر في إقامة مشاريع عملاقة وذلك للتحضير لمونديال 2022 الذي سيقام في العاصمة الدوحة، أرست شركة "سكك الحديد القطرية" 4 عقود لتنفيذ أعمال التصميم والبناء الرئيسة للمرحلة الأولى من مشروع "مترو الدوحة" بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار ريال قطري "نحو 8.2 مليار دولار".

وأفاد بيان صحافي للشركة بأن استراتيجيات طرح المناقصات خلقت جواً من التنافس أدى للحصول على أسعار تنافسية.

ويعد إرساء العقود للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة، محطة رئيسة في برنامج تطوير مشروع سكك الحديد القطرية.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال المرحلة الأولى أواخر هذا العام على أن يتم تشغيل المرحلة الأولى في عام 2019.

وتتعلق العقود التي تمت ترسيتها بالمرحلة الأولى بأعمال الأنفاق لمشروع مترو الدوحة، وتشمل: الخط الأحمر - شمال، الخط الأحمر - جنوب، الخط الأخضر، والمحطات الرئيسية.

وفاز بعقد الخط الأحمر-جنوب تحالف بقيادة شركة "كيو.دي.في.سي"، المشروع مشترك بين شركة الديار القطرية وشركة "فينسي" الفرنسية، ويضم "جي.إس" الكورية الجنوبية وشركة "الدرويش" للهندسة القطرية.

وفاز بعقد الخط الأخضر تحالف بقيادة شركة "بي.أو.ار.ار" ويضم مجموعة بن لادن السعودية وشركة حمد بن خالد للمقاولات القطرية.

في حين، فاز بعقد بناء المحطات الرئيسية تحالف بقيادة "سامسونج سي آند تي" الكورية الجنوبية ويضم شركة "أوبراسكون هوارتي لين" الإسبانية وشركة البناء القطرية.

وبحسب الشركة، ستبدأ أعمال البناء في المشروع في وقتٍ لاحق هذا العام، ومن المنتظر اكتمالها بحلول عام 2019.

وتم تأسيس شركة سكك الحديد القطرية "الريل" لتصميم وتنفيذ نظام متكامل للسكك الحديدية على مستوى عالمي في قطر.