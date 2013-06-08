الكويت تعرض 8.2 مليار دولار لشراء "المياه البريطانية"

توقع مراقبون اقتصاديون موافقة شركة المياه البريطانية "سيفرن ترنت" على العرض "السخي"، الذي قدمه تحالف كويتي إنجليزي للاستحواذ على الشركة.

وبحسب رويترز، فقد قال "تحالف لونجريفر" (الذي يضم مكتب الاستثمار الكويتي التابع لهيئة الاستثمار وشركة بورياليس للبنية التحتية وصندوق معاشات الجامعات البريطانية)، إنه قدم عرضا نقديا بقيمة 5.3 مليار جنيه إسترليني (8.2 مليار دولار) للاستحواذ على شركة المياه البريطانية سيفرن ترنت.

وأوضح تحالف لونجريفر أنه تقدم بعرض نقدي لمجلس إدارة الشركة بقيمة 2200 بنس للسهم.

ويشمل العرض أيضا توزيع أرباح نقدية بواقع 45.51 بنس للسهم كان مجلس إدارة "سيفرن ترنت" قد اقترحها في 30 مايو 2013 ويزيد على قيمة عرض سابق بلغ 2125 بنسا للسهم.

وقال التحالف إن العرض مشروط بإكمال فحص فني للشركة.

يذكر أن هيئة الاستثمار الكويتي تعود ملكيتها للحكومة الكويتية بالكامل وهي الجهة الرسمية التي تقوم بالاستثمارات الخارجية للبلد.

